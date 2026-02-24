НА ЖИВО
          Начало

          САЩ и Русия обсъдиха контрола над ядрените оръжия, очакват се преговори с Китай

          24 февруари 2026 | 08:47 270
          Атомна бомба
          Атомна бомба
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Представители на САЩ се срещнаха с руска делегация в Женева в понеделник, 23 февруари, и ще се срещнат с китайска делегация във вторник за разговори относно потенциален многостранен договор за контрол на ядрените оръжия, съобщава Reuters, позовавайки се на високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.

          Вашингтон призова за нов, по-широк договор за контрол на оръжията, обхващащ както Китай, така и Русия, след изтичането на Споразумението за намаляване и ограничаване на стратегическите оръжия между САЩ и Русия.

          Китайският посланик по въпросите на разоръжаването Шен Джиен заяви по-рано този месец, че страната му няма да участва в нови преговори за контрол на ядрените оръжия с Москва и Вашингтон. Не е ясно дали преговорите във вторник ще бъдат официални.

          Постоянните мисии на Китай и Русия в Женева не отговориха на искането на Reuters за коментар.

          САЩ наскоро заявиха, че Китай е провел таен ядрен опит през юни 2020 г., твърдение, което Пекин отрича.

          Висш американски служител заяви, че САЩ вече са провели успешни двустранни разговори с Великобритания и Франция, които също са членове на Съвета за сигурност на ООН.

          „Следващата логична стъпка беше да се обсъди този въпрос с петте постоянни членове на Съвета за сигурност“, казwа американският служител, добавяйки, че Вашингтон е оптимист.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Израелското разузнаване оцени потенциала на САЩ за удари по Иран: стига само за 4-5 дни интензивна бомбардировка

          Христо Иванов -
          Тръмп обмисля мащабен удар срещу Иран, ако преговорите или първоначалният ограничен удар не доведат до желаните резултати.
          Свят

          Началникът на Обединения комитет на началниците на щабове на САЩ предупреди за сериозни рискове от евентуална война с Иран

          Христо Иванов -
          Кейн е висш военен съветник на Тръмп и е високо уважаван от американския президент.
          Политика

          Мексико изпрати 10 000 войници след смъртта на „Ел Менчо“ и вълната от насилие

          Красимир Попов -
          Десетки загинали при сблъсъци с картела „Халиско Ново Поколение“, блокирани пътища и затворени училища
          Вашият коментар
