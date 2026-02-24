САЩ и Русия обсъдиха контрола над ядрените оръжия, очакват се преговори с Китай

Представители на САЩ се срещнаха с руска делегация в Женева в понеделник, 23 февруари, и ще се срещнат с китайска делегация във вторник за разговори относно потенциален многостранен договор за контрол на ядрените оръжия, съобщава Reuters, позовавайки се на високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.

Вашингтон призова за нов, по-широк договор за контрол на оръжията, обхващащ както Китай, така и Русия, след изтичането на Споразумението за намаляване и ограничаване на стратегическите оръжия между САЩ и Русия.

Китайският посланик по въпросите на разоръжаването Шен Джиен заяви по-рано този месец, че страната му няма да участва в нови преговори за контрол на ядрените оръжия с Москва и Вашингтон. Не е ясно дали преговорите във вторник ще бъдат официални.

Постоянните мисии на Китай и Русия в Женева не отговориха на искането на Reuters за коментар.

САЩ наскоро заявиха, че Китай е провел таен ядрен опит през юни 2020 г., твърдение, което Пекин отрича.

Висш американски служител заяви, че САЩ вече са провели успешни двустранни разговори с Великобритания и Франция, които също са членове на Съвета за сигурност на ООН.

„Следващата логична стъпка беше да се обсъди този въпрос с петте постоянни членове на Съвета за сигурност“, казwа американският служител, добавяйки, че Вашингтон е оптимист.