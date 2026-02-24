САЩ отправиха обвинения към Китай за значително разширяване на ядрения арсенал и провеждане на тайни опити. Вашингтон настоя Пекин да бъде включен в бъдещите договори за контрол над въоръженията.

- Реклама -

Позицията бе изразена от помощник-държавния секретар на САЩ Кристофър Йео по време на Конференцията по разоръжаване в Женева, предаде АФП. Той коментира изтичането на договора „Нов СТАРТ“ по-рано този месец, като го определи като възможност за сключване на „по-добро споразумение“.

Според Йео досегашният пакт между САЩ и Русия е имал недостатъци, защото не е отчитал действията на азиатската страна. Той посочи, че Пекин натрупва ядрени оръжия „бързо, умишлено и непрозрачно“, без да дава индикации за крайната си цел.

Китайският посланик Шен Дзян отхвърли твърденията по време на форума. Той заяви, че страната му се противопоставя на изопачаването на ядрената ѝ политика и подчерта, че Китай няма намерение да участва в надпревара във въоръжаването.