      вторник, 24.02.26
          САЩ: Китай разширява тайно ядрения си арсенал

          Вашингтон поставя под въпрос прозрачността на Пекин след изтичането на „Нов СТАРТ“

          24 февруари 2026 | 02:34 200
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          САЩ отправиха обвинения към Китай за значително разширяване на ядрения арсенал и провеждане на тайни опити. Вашингтон настоя Пекин да бъде включен в бъдещите договори за контрол над въоръженията.

          Позицията бе изразена от помощник-държавния секретар на САЩ Кристофър Йео по време на Конференцията по разоръжаване в Женева, предаде АФП. Той коментира изтичането на договора „Нов СТАРТ“ по-рано този месец, като го определи като възможност за сключване на „по-добро споразумение“.

          Според Йео досегашният пакт между САЩ и Русия е имал недостатъци, защото не е отчитал действията на азиатската страна. Той посочи, че Пекин натрупва ядрени оръжия „бързо, умишлено и непрозрачно“, без да дава индикации за крайната си цел.

          Китайският посланик Шен Дзян отхвърли твърденията по време на форума. Той заяви, че страната му се противопоставя на изопачаването на ядрената ѝ политика и подчерта, че Китай няма намерение да участва в надпревара във въоръжаването.

