Администрацията на Доналд Тръмп е изпратила официално дипломатическо уведомление (демарш) до украинското правителство заради атаки срещу руски петролен обект в Черно море. Предупреждението е свързано с факта, че ударите са засегнали американски инвестиции в Казахстан, реализирани чрез енергийния гигант Chevron.

Новината съобщи посланикът на Украйна във Вашингтон Олга Стефанишина. Тя поясни, че Държавният департамент е настоял Киев да се въздържа от действия, които нанасят щети на американски икономически интереси в региона.

В края на миналата година атака с дрон блокира работата на терминал в пристанище Новоросийск. Ударът повреди инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум, който пренася нефт от казахстанските находища до световните пазари и в който Chevron държи значителен дял. Тогава инцидентът доведе до спад в експорта на суровината.

Информацията за дипломатическото напрежение идва в деня на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия. По-рано президентът Тръмп заяви, че САЩ прекратяват финансовото участие в конфликта, а опитите за мирни преговори остават без резултат.

Стефанишина уточни, че Вашингтон не е наложил пълна забрана за удари по руска военна или енергийна инфраструктура, а конкретно по обекти с американско капиталово участие. В същото време Русия продължава масираните атаки с ракети и дронове срещу украинските градове в разгара на тежка зима.