      сряда, 25.02.26
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба" се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски" и „Син поток"!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан"14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.
          САЩ предупредиха Киев: Ударите по Новоросийск засягат интересите на Chevron

          Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди Украйна да щади инфраструктура, свързана с инвестиции на Chevron

          24 февруари 2026 | 23:28 1380
          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Администрацията на Доналд Тръмп е изпратила официално дипломатическо уведомление (демарш) до украинското правителство заради атаки срещу руски петролен обект в Черно море. Предупреждението е свързано с факта, че ударите са засегнали американски инвестиции в Казахстан, реализирани чрез енергийния гигант Chevron.

          Новината съобщи посланикът на Украйна във Вашингтон Олга Стефанишина. Тя поясни, че Държавният департамент е настоял Киев да се въздържа от действия, които нанасят щети на американски икономически интереси в региона.

          В края на миналата година атака с дрон блокира работата на терминал в пристанище Новоросийск. Ударът повреди инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум, който пренася нефт от казахстанските находища до световните пазари и в който Chevron държи значителен дял. Тогава инцидентът доведе до спад в експорта на суровината.

          Информацията за дипломатическото напрежение идва в деня на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия. По-рано президентът Тръмп заяви, че САЩ прекратяват финансовото участие в конфликта, а опитите за мирни преговори остават без резултат.

          Стефанишина уточни, че Вашингтон не е наложил пълна забрана за удари по руска военна или енергийна инфраструктура, а конкретно по обекти с американско капиталово участие. В същото време Русия продължава масираните атаки с ракети и дронове срещу украинските градове в разгара на тежка зима.

