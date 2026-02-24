Съединените щати провеждат срещи с делегации на Русия и Китай в Женева, фокусирани върху контрола на ядрените оръжия. Разговорите се състоят след изтичането на договора „Нов СТАРТ“ между Вашингтон и Москва по-рано този месец, съобщи високопоставен представител на Държавния департамент.

„Днес се срещнах с руската делегация. Утре ще се срещнем с китайската делегация, наред с други", уточни дипломатът, пожелал анонимност.

Според него дискусиите в Швейцария са „малко по-съществени“ в сравнение с подготвителните срещи, проведени във Вашингтон след 5 февруари.

През последните седмици американската страна е разговаряла неколкократно и с другите ядрени сили – Великобритания и Франция. Двустранният пакт „Нов СТАРТ“ престана да действа, след като президентът Доналд Тръмп настоя за ново споразумение, което да включва и Пекин, припомня АФП.

Китайският посланик Шен Дзян отхвърли възможността за тристранен формат.

„Ядреният арсенал на Китай не е в същата категория като този на страните с най-големи запаси. Не е справедливо, разумно или реалистично да се очаква Китай да участва“, заяви той.

По думите му Пекин няма да се ангажира в надпревара за въоръжаване.

Вашингтон обаче настоява за по-широк обхват на ограниченията. Кристофър Йео, помощник-държавен секретар по контрола над въоръженията, коментира пред Конференцията по разоръжаване, че старият договор е имал сериозни недостатъци. Той отбеляза, че документът не е отчел „безпрецедентното, умишлено, бързо и непрозрачно натрупване“ на ядрен потенциал от страна на Китай.

Администрацията на Тръмп насърчава диалог за стратегическа стабилност, който да доведе до по-ефективно споразумение. Според източника от Държавния департамент логичната следваща стъпка е въпросът да се отнесе към петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (П5).