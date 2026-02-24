НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“
          НачалоСвятПолитика

          САЩ, Русия и Китай обсъждат ядрения арсенал на срещи в Женева

          Разговорите идват след изтичането на „Нов СТАРТ“ и на фона на натиск за ново многостранно споразумение

          24 февруари 2026 | 01:25 110
          Снимка: SERGEI ILNITSKY / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати провеждат срещи с делегации на Русия и Китай в Женева, фокусирани върху контрола на ядрените оръжия. Разговорите се състоят след изтичането на договора „Нов СТАРТ“ между Вашингтон и Москва по-рано този месец, съобщи високопоставен представител на Държавния департамент.

          „Днес се срещнах с руската делегация. Утре ще се срещнем с китайската делегация, наред с други“, уточни дипломатът, пожелал анонимност.

          - Реклама -
            
            

          Според него дискусиите в Швейцария са „малко по-съществени“ в сравнение с подготвителните срещи, проведени във Вашингтон след 5 февруари.

          През последните седмици американската страна е разговаряла неколкократно и с другите ядрени сили – Великобритания и Франция. Двустранният пакт „Нов СТАРТ“ престана да действа, след като президентът Доналд Тръмп настоя за ново споразумение, което да включва и Пекин, припомня АФП.

          Китайският посланик Шен Дзян отхвърли възможността за тристранен формат.

          „Ядреният арсенал на Китай не е в същата категория като този на страните с най-големи запаси. Не е справедливо, разумно или реалистично да се очаква Китай да участва“, заяви той.

          По думите му Пекин няма да се ангажира в надпревара за въоръжаване.

          Вашингтон обаче настоява за по-широк обхват на ограниченията. Кристофър Йео, помощник-държавен секретар по контрола над въоръженията, коментира пред Конференцията по разоръжаване, че старият договор е имал сериозни недостатъци. Той отбеляза, че документът не е отчел „безпрецедентното, умишлено, бързо и непрозрачно натрупване“ на ядрен потенциал от страна на Китай.

          Администрацията на Тръмп насърчава диалог за стратегическа стабилност, който да доведе до по-ефективно споразумение. Според източника от Държавния департамент логичната следваща стъпка е въпросът да се отнесе към петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (П5).

          „Няма да се ограничаваме до определен формат. Ще използваме всички възможни инструменти, за да постигнем напредък към целта за по-малко ядрени оръжия“, допълни американският представител.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Генерал на САЩ предупреди Тръмп за рисковете от удар по Иран

          Красимир Попов -
          Военните предупреждават за недостиг на ресурси и риск от жертви при евентуална операция срещу Техеран
          Политика

          Близо 20 държави: Действията на Израел в Западния бряг са опит за анексия

          Красимир Попов -
          Дипломатически натиск срещу разширяването на израелските селища и статута на палестинските територии
          Инциденти

          15 загинали при катастрофа на военен хеликоптер в Перу

          Красимир Попов -
          Сред жертвите са 7 непълнолетни и полковник от военновъздушните сили
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions