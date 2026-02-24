Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) отчете дейността си за изминалата година по време на 39-ото Общо събрание на организацията в София. Председателят на Управителния съвет и кмет на Велико Търново Даниел Панов представи доклада за 2025 г., като постави акцент върху комуникацията с централната власт и изпълнението на инвестиционните програми в условията на динамична политическа среда.

Панов посочи, че основно предизвикателство пред местната власт остава финализирането на хиляди проекти по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и по общинската инвестиционна програма. Темата за забавянето на европейските средства е актуална на фона на предупрежденията на икономисти. По-рано този месец бившият вицепремиер Атанас Пеканов заяви, че страната е изправена пред риск да загуби значителни суми заради липса на реформи. Според бившия регионален министър арх. Иван Шишков спасяването на средства в последния момент е сигнал, че държавата е забавила процесите с години.

В отчета на сдружението се отбелязва активно участие в законодателния процес с изготвени над 160 становища по нормативни актове. Сред важните задачи през 2025 г. е била подготовката за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при управлението на отпадъците, като са проведени тестове на различни модели по места. Организирани са и обучения за общински съветници и администрации, включително за въвеждането на еврото.

Председателят на Контролния съвет и кмет на Сърница Неби Бозов докладва за изпълнението на бюджета при висока събираемост. Към края на 2025 г. 256 общини са внесли членския си внос в размер на близо 3 млн. лв., като само девет общини не са превели дължимите суми. Бозов призова длъжниците да се издължат през настоящата година.

Общото събрание даде висока оценка за работата на изпълнителния директор Силвия Георгиева, чийто мандат беше продължен. Делегатите одобриха програмата за периода 2026–2029 г., която предвижда закупуване на нов офис и продължаване на дейността като национален център за подкрепа и координация на българските общини.