      вторник, 24.02.26
          Политика

          Сергей Игнатов: Училищата няма да бъдат арена за политическа агитация

          Просветният министър подчерта, че изборите ще се организират без партизанщина в образователните институции

          24 февруари 2026 | 15:50 1110
          Още в деня на обявяването на състава на кабинета министърът на образованието Сергей Игнатов е получил множество обаждания. Това съобщи самият той, като акцентира върху темата за предстоящите избори.

          По думите му днес са били обсъдени няколко основни въпроса, като водеща тема е била организацията на изборите, които традиционно се провеждат на територията на училищата.

          Игнатов подчерта, че е настоял българското училище да остане свободно от всякаква политическа агитация и да не се допуска партизанщина или други подобни прояви.

          „Ще направя всичко възможно училищата да не са площадка за агитация“,

          заяви категорично министърът.
          Той увери, че правителството е амбицирано да направи необходимото, за да бъдат изборите честни, като образователните институции не се превръщат в поле за политическо влияние.

          Очаквайте подробности.

