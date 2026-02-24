Сергей Игнатов: Училищата няма да бъдат арена за политическа агитация

Още в деня на обявяването на състава на кабинета министърът на образованието Сергей Игнатов е получил множество обаждания. Това съобщи самият той, като акцентира върху темата за предстоящите избори.
По думите му днес са били обсъдени няколко основни въпроса, като водеща тема е била организацията на изборите, които традиционно се провеждат на територията на училищата.
Игнатов подчерта, че е настоял българското училище да остане свободно от всякаква политическа агитация и да не се допуска партизанщина или други подобни прояви.
Той увери, че правителството е амбицирано да направи необходимото, за да бъдат изборите честни, като образователните институции не се превръщат в поле за политическо влияние.
Очаквайте подробности.