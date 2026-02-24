Властите в Северна Македония конфискуваха един тон марихуана при специализирана акция в склад на фирма „Green Life“ в село Йосифово. Операцията е част от мащабни проверки в сектора, довели до отнемането на лицензите на общо шест компании за производство на медицински канабис, предаде БГНЕС.

От вътрешното министерство в Скопие съобщиха, че претърсването е разпоредено от прокуратурата в Гевгелия. Полицейски екипи от Струмица и Валандово са влезли в помещенията на дружеството, което официално декларира дейност по отглеждане на ароматни и лечебни растения.

Здравният министър Азир Алиу обяви, че разрешителните за работа на шестте фирми се прекратяват заради установени несъответствия и нарушения. Сред санкционираните, освен „Green Life“, са „CBD Medplant“, „Life Plant“, „Atapharm“, „Cannabidois“ и „Alfafarm“.

Последното дружество попадна във фокуса на разследващите по-рано този месец. При акции в Скопие и Струмица органите на реда откриха близо 40 тона марихуана, подготвяна за нелегален износ. Тогава бе задържан и сръбският гражданин Иван Драгнич.

Правителството нареди пълен одит на всички 43 компании, притежаващи лиценз за медицински канабис. Мерките бяха затегнати след серията разкрития за злоупотреби и контрабанда под прикритието на фармацевтична дейност.

Разследването разкрива и международна връзка със Сърбия. В края на януари сръбската полиция намери пет тона наркотици в село Конюх. Складът там е собственост на Раде Спасоевич, който се свързва с управляващите политически кръгове в Белград.