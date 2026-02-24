НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 25.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.
          НачалоЕвропаКрими

          Северна Македония конфискува тон марихуана и отне лицензите на шест фирми

          Акцията в Йосифово е част от мащабна проверка в сектора на медицинския канабис

          24 февруари 2026 | 23:20 630
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Властите в Северна Македония конфискуваха един тон марихуана при специализирана акция в склад на фирма „Green Life“ в село Йосифово. Операцията е част от мащабни проверки в сектора, довели до отнемането на лицензите на общо шест компании за производство на медицински канабис, предаде БГНЕС.

          - Реклама -
            
            

          От вътрешното министерство в Скопие съобщиха, че претърсването е разпоредено от прокуратурата в Гевгелия. Полицейски екипи от Струмица и Валандово са влезли в помещенията на дружеството, което официално декларира дейност по отглеждане на ароматни и лечебни растения.

          Здравният министър Азир Алиу обяви, че разрешителните за работа на шестте фирми се прекратяват заради установени несъответствия и нарушения. Сред санкционираните, освен „Green Life“, са „CBD Medplant“, „Life Plant“, „Atapharm“, „Cannabidois“ и „Alfafarm“.

          Последното дружество попадна във фокуса на разследващите по-рано този месец. При акции в Скопие и Струмица органите на реда откриха близо 40 тона марихуана, подготвяна за нелегален износ. Тогава бе задържан и сръбският гражданин Иван Драгнич.

          Правителството нареди пълен одит на всички 43 компании, притежаващи лиценз за медицински канабис. Мерките бяха затегнати след серията разкрития за злоупотреби и контрабанда под прикритието на фармацевтична дейност.

          Разследването разкрива и международна връзка със Сърбия. В края на януари сръбската полиция намери пет тона наркотици в село Конюх. Складът там е собственост на Раде Спасоевич, който се свързва с управляващите политически кръгове в Белград.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Михаел Мартенс: Сърбия не е на пътя към Европейския съюз

          Красимир Попов -
          Журналистът от FAZ предупреждава за натиск върху медиите и несъвместими с ЕС законодателни промени
          Политика

          Ръководителят на Лувъра подаде оставка след серия скандали и обир за 100 млн. долара

          Красимир Попов -
          Елисейският дворец говори за „акт на отговорност“ и нужда от нов импулс за сигурността в музея
          Политика

          Симеон Сакскобургготски почете паметта на принцеса Ирина в Мадрид

          Красимир Попов -
          По-малката сестра на кралица София почина на 83 години и бе погребана в Татой край Атина
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions