Шефове в МВР с жалби за натиск от министър Емил Дечев

Ръководни кадри в МВР са подали сигнали за оказван натиск срещу вътрешния министър Емил Дечев. Сред тях има и служители, които участват пряко в разследването на трагедията в хижа „Петрохан“, съобщи „24 часа“.

Информацията идва ден след като сигнал срещу министъра внесоха и от ИТН. Говорителят на Софийската градска прокуратура (СГП) Десислава Петрова потвърди пред BTV, че документът е получен по електронната поща и е разпределен за проверка. Очаква се новите данни от служителите на ведомството да бъдат присъединени към преписката.

От МВР съобщиха вчера, че Дечев се е срещнал с разследващите полицаи по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Според пресцентъра на министерството той ги е уверил, че ще съдейства на работата им и не планира кадрови смени.