Симеон Сакскобургготски присъства на служба в памет на принцеса Ирина в испанската столица Мадрид. Събитието се проведе в православната катедрала „Свети Андрей и Свети Димитър“, предаде БГНЕС.

По-малката сестра на испанската кралица София и на покойния последен крал на Гърция Константин II почина на 15 януари в двореца „Сарсуела“ на 83-годишна възраст. В последните дни преди кончината ѝ кралица София отмени публичните си прояви, за да бъде до нея.

Погребението на принцесата се състоя на 19 януари в гробището Татой, разположено в бившето кралско имение до Атина. Там са положени родителите ѝ и нейният брат. Още на 17 януари синовете на Симеон – княз Кубрат Панагюрски и княз Константин-Асен Видински, присъстваха на заупокойна молитва за нея в Мадрид.

Родена през 1942 г. в Кейптаун, Ирина е била наследник на гръцкия престол за кратък период в средата на 60-те години. След политическата криза през 1967 г. заминава в изгнание и по-късно се установява в Испания близо до сестра си. Тя не създава семейство, а посвещава живота си на философия и хуманитарни каузи.