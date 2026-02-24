Доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ за Словакия и Унгария се очаква да бъдат възстановени на 26 февруари (четвъртък). Това съобщиха от министерството на икономиката в Братислава, цитирани от агенциите.

- Реклама -

Новината идва след ескалация на напрежението между съседните държави. В началото на седмицата правителството на Роберт Фицо спря аварийните доставки на ток за Украйна, след като изтече поставеният ултиматум за възобновяване на транзита. По-рано днес Словакия официално поиска от ЕК да изпрати инспектори на място, за да се установи дали тръбата наистина е негодна за експлоатация, както твърди украинската страна.

Транзитът през украинска територия прекъсна в края на януари. Киев посочи като причина щети от руски обстрел и предложи алтернативни маршрути чрез системата Одеса-Броди. Братислава и Будапеща обаче заподозряха политически мотиви в спирането на кранчето. Опитите за компенсиране на количествата през Хърватия също бяха неуспешни, след като Загреб отказа достъп до системата „Адрия“ за руска суровина с аргумента, че това финансира войната.