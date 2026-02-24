НА ЖИВО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба" се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски" и „Син поток"!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан"14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари

          24 февруари 2026 | 18:36 1150
          Част от нефтопровода „Дружба“ в Сажаломбата, Унгария. Снимка: EPA / TASS
          Доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ за Словакия и Унгария се очаква да бъдат възстановени на 26 февруари (четвъртък). Това съобщиха от министерството на икономиката в Братислава, цитирани от агенциите.

          Новината идва след ескалация на напрежението между съседните държави. В началото на седмицата правителството на Роберт Фицо спря аварийните доставки на ток за Украйна, след като изтече поставеният ултиматум за възобновяване на транзита. По-рано днес Словакия официално поиска от ЕК да изпрати инспектори на място, за да се установи дали тръбата наистина е негодна за експлоатация, както твърди украинската страна.

          Транзитът през украинска територия прекъсна в края на януари. Киев посочи като причина щети от руски обстрел и предложи алтернативни маршрути чрез системата Одеса-Броди. Братислава и Будапеща обаче заподозряха политически мотиви в спирането на кранчето. Опитите за компенсиране на количествата през Хърватия също бяха неуспешни, след като Загреб отказа достъп до системата „Адрия“ за руска суровина с аргумента, че това финансира войната.

