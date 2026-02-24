НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ09:04 ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
          НачалоЕвропа

          Словакия поиска от ЕК да инспектира тръбопровода „Дружба“

          24 февруари 2026 | 10:03 450
          Нефтопровод Дружба
          Нефтопровод Дружба
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Правителството на Словакия поиска от Европейската комисия да инспектира тръбопровода „Дружба“ в Украйна, за да определи дали той наистина е негоден за транспортиране на нефт, заяви словашкият външен министър Юрай Бланар, цитиран от TASR.

          - Реклама -
            
            

          „Подходът на украинската страна ни е неясен. Те не комуникират с нас и не ни предоставят необходимата информация, въпреки исканията на нашите представители за достъп до повредения [нефтопровод]. Също така поискахме от еврокомисаря по енергетиката [Дан] Йоргенсен да изпрати инспекционен екип на мястото, за да определи дали щетите са толкова сериозни, че доставките на нефт не могат да продължат“, заяви той.

          Бланар отбеляза, че рафинерията за петрол „Словнафт“ задоволява 15% от потреблението на петрол в Украйна, а Словакия доставя електроенергия на съседната страна, когато е необходимо. „Помагаме на Украйна с каквото е възможно. Не разбираме защо не са реагирали и защо не можем да посетим повредения обект [на тръбопровода], за да обсъдим как можем съвместно да се справим със ситуацията. <…> Твърдо съм убеден, че украинската страна ще използва това време за преговори и че няма да се наложи да предприемаме допълнителни ответни мерки. Спешно трябва да знаем какво предстои и затова се нуждаем от съответна информация [за състоянието на тръбопровода]“, добави министърът.

          Доставките на руски петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“, преминаващ през Украйна, са прекъснати от началото на февруари. На 18 февруари словашкото правителство обяви криза в републиката поради недостиг на петрол. По-рано телевизия TA3, позовавайки се на премиера Роберт Фицо, съобщи, че доставките на електроенергия от Словакия за Украйна са били прекъснати. Унгарските власти също съобщиха, че доставките на петрол за страната по тръбопровода са спрели в края на януари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Министърът на отбраната на САЩ: Разполагаме оръжия в космоса

          Христо Иванов -
          „Златният купол“ е многослойна система за противоракетна отбрана, предназначена да прехваща ракети, насочени към САЩ.
          Война

          Делегацията на ЕС отива в Украйна с празни ръце по случай четвъртата годишнина от началото на войната

          Христо Иванов -
          Унгария осуети всички планове на Брюксел и "коалицията на желаещите" за четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.
          Война

          Зеленски за първи път показа своя бункер

          Христо Иванов -
          Руснаците постоянно живеят в един вид „бункер“, дори ако се движат свободно из Москва, заяви още Зеленски.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions