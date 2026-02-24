Словакия поиска от ЕК да инспектира тръбопровода „Дружба“

Правителството на Словакия поиска от Европейската комисия да инспектира тръбопровода „Дружба“ в Украйна, за да определи дали той наистина е негоден за транспортиране на нефт, заяви словашкият външен министър Юрай Бланар, цитиран от TASR.

„Подходът на украинската страна ни е неясен. Те не комуникират с нас и не ни предоставят необходимата информация, въпреки исканията на нашите представители за достъп до повредения [нефтопровод]. Също така поискахме от еврокомисаря по енергетиката [Дан] Йоргенсен да изпрати инспекционен екип на мястото, за да определи дали щетите са толкова сериозни, че доставките на нефт не могат да продължат“, заяви той.

Бланар отбеляза, че рафинерията за петрол „Словнафт“ задоволява 15% от потреблението на петрол в Украйна, а Словакия доставя електроенергия на съседната страна, когато е необходимо. „Помагаме на Украйна с каквото е възможно. Не разбираме защо не са реагирали и защо не можем да посетим повредения обект [на тръбопровода], за да обсъдим как можем съвместно да се справим със ситуацията. <…> Твърдо съм убеден, че украинската страна ще използва това време за преговори и че няма да се наложи да предприемаме допълнителни ответни мерки. Спешно трябва да знаем какво предстои и затова се нуждаем от съответна информация [за състоянието на тръбопровода]“, добави министърът.

Доставките на руски петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“, преминаващ през Украйна, са прекъснати от началото на февруари. На 18 февруари словашкото правителство обяви криза в републиката поради недостиг на петрол. По-рано телевизия TA3, позовавайки се на премиера Роберт Фицо, съобщи, че доставките на електроенергия от Словакия за Украйна са били прекъснати. Унгарските власти също съобщиха, че доставките на петрол за страната по тръбопровода са спрели в края на януари.