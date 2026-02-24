НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоБългарияПолитика

          Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“

          Позицията бе закрита след скандала със Стоил Цицелков, който се оттегли миналия петък

          24 февруари 2026 | 11:08 580
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Служебното правителство официално премахна позицията на вицепремиер, отговарящ за честността на вота, от Устройствения правилник на Министерския съвет. Промяната бе приета вчера, само дни след като първият и единствен титуляр на поста Стоил Цицелков подаде оставка, предаде БНР.

          - Реклама -
            
            

          В актуализирания документ е записано, че структурата на кабинета включва министър-председател и двама заместници. Единият вицепремиер съвместява длъжността с ръководството на Министерството на правосъдието, а другият отговаря за управлението на европейските средства.

          Позицията бе закрита след скандала със Стоил Цицелков, който се оттегли миналия петък. Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му след разкрития, че той е отстранен от изборни мисии на Европейския съюз за срок от пет години заради неспазване на етичния кодекс.

          Още при назначаването на кабинета експерти и политици изразиха съмнения относно необходимостта от такъв ресор. Бившият началник на кабинета на държавния глава Иво Христов определи длъжността като инструмент за контрол върху останалите министри, а енергийният експерт Еленко Божков я намери за проблематична при наличието на МВР и правосъдно министерство.

          Напрежението около бившия вицепремиер се пренесе и в Централната избирателна комисия (ЦИК). Председателят на комисията Камелия Нейкова предупреди, че ако той не се оттегли доброволно от Обществения съвет, ще бъде задействана процедура по отстраняване. ЦИК вече изиска официална информация от Брюксел чрез Външно министерство.

          Според новия устройствен правилник, политическият кабинет на премиера ще разполага с 22 щатни бройки за съветници. Вицепремиерът по европейските средства ще има екип от девет души, а този по правосъдието – трима.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          МВнР: Мирът в Украйна не трябва да включва отстъпки, които възнаграждават агресията

          Телевизия Евроком -
          От ведомството изразяват надежда, че 2026 г. ще бъде годината, в която „оръжията ще замлъкнат“
          ИТ

          INSAIT изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

          Михаил Георгиев -
          INSAIT с пет статии на ACM Symposium on Theory of Computing 2026.
          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions