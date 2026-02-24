Служебното правителство официално премахна позицията на вицепремиер, отговарящ за честността на вота, от Устройствения правилник на Министерския съвет. Промяната бе приета вчера, само дни след като първият и единствен титуляр на поста Стоил Цицелков подаде оставка, предаде БНР.

В актуализирания документ е записано, че структурата на кабинета включва министър-председател и двама заместници. Единият вицепремиер съвместява длъжността с ръководството на Министерството на правосъдието, а другият отговаря за управлението на европейските средства.

Позицията бе закрита след скандала със Стоил Цицелков, който се оттегли миналия петък. Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му след разкрития, че той е отстранен от изборни мисии на Европейския съюз за срок от пет години заради неспазване на етичния кодекс.

Още при назначаването на кабинета експерти и политици изразиха съмнения относно необходимостта от такъв ресор. Бившият началник на кабинета на държавния глава Иво Христов определи длъжността като инструмент за контрол върху останалите министри, а енергийният експерт Еленко Божков я намери за проблематична при наличието на МВР и правосъдно министерство.

Напрежението около бившия вицепремиер се пренесе и в Централната избирателна комисия (ЦИК). Председателят на комисията Камелия Нейкова предупреди, че ако той не се оттегли доброволно от Обществения съвет, ще бъде задействана процедура по отстраняване. ЦИК вече изиска официална информация от Брюксел чрез Външно министерство.

Според новия устройствен правилник, политическият кабинет на премиера ще разполага с 22 щатни бройки за съветници. Вицепремиерът по европейските средства ще има екип от девет души, а този по правосъдието – трима.