НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоВойна

          Според изчисления на The Times: Русия три месеца подред губи на фронта повече войници, отколкото мобилизира

          24 февруари 2026 | 11:44 1690
          Мобилизация в Русия
          Мобилизация в Русия
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          За първи път от началото на войната срещу Украйна руската армия губи повече войници, отколкото набира, в продължение на три последователни месеца. Това са заявили западни представители на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване, пише The Times.

          - Реклама -
            
            

          Според военно разузнаване, приблизително 30 000-35 000 руски войници се мобилизират месечно за източния фронт. През последните три месеца обаче процентът на загубите е надвишил тази цифра.

          Един служител е нарекъл ситуацията „критична“ за Кремъл:

          „Това не е първият път, когато жертвите надвишават набирането на войници, но това е първият път, когато тя продължава три месеца“.

          Според него тази тенденция не само влияе върху тактическите възможности на Русия, но може и да принуди властите да прибегнат до по-широка принудителна мобилизация, което би имало „огромни политически последици“ в страната.

          1,25 милиона жертви и войната с дронове

          Министърът на въоръжените сили на Великобритания Ал Карнс заяви, че общите загуби на Русия са достигнали 1,25 милиона убити и ранени.

          „Това е повече, отколкото Америка е понесла през цялата Втора световна война“, подчерта той.

          Според него 87% от съвременните загуби на бойните полета са причинени от атаки с дронове. През четирите години на войната са унищожени над 4000 руски танка и приблизително 10 000 бронирани машини, а руският Черноморски флот на практика е загубил бойната си способност поради удари от украински военноморски дронове и ракети.

          За сравнение, според тези изчисления Украйна е загубила приблизително 600 000 войници от началото на инвазията на 24 февруари 2022 г.

          В реч в Chatham House украинският посланик във Великобритания и бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни заяви, че атаките срещу енергийната инфраструктура са се превърнали в „основния инструмент на Русия за водене на война“, оставяйки милиони хора без ток и отопление.

          Той предупреди, че бъдещите войни ще се водят от „рояци автономни дронове“, а бойното поле ще се превърне в „роботизирана зона на убийство с дълбочина 25 километра“. Той добави, че традиционните, скъпи оръжейни системи постепенно губят своята ефективност, а ядрените оръжия вече не са абсолютен възпиращ фактор.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          МВнР: Мирът в Украйна не трябва да включва отстъпки, които възнаграждават агресията

          Телевизия Евроком -
          От ведомството изразяват надежда, че 2026 г. ще бъде годината, в която „оръжията ще замлъкнат“
          Война

          Кремъл: Великобритания и Франция искат да предадат на Украйна атомна бомба, това е нарушение на международното право

          Христо Иванов -
          Това е "крещящо нарушение на международното право", заяви Песков.
          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions