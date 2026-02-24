Според изчисления на The Times: Русия три месеца подред губи на фронта повече войници, отколкото мобилизира

За първи път от началото на войната срещу Украйна руската армия губи повече войници, отколкото набира, в продължение на три последователни месеца. Това са заявили западни представители на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване, пише The Times.

- Реклама -

Според военно разузнаване, приблизително 30 000-35 000 руски войници се мобилизират месечно за източния фронт. През последните три месеца обаче процентът на загубите е надвишил тази цифра.

Един служител е нарекъл ситуацията „критична“ за Кремъл:

„Това не е първият път, когато жертвите надвишават набирането на войници, но това е първият път, когато тя продължава три месеца“.

Според него тази тенденция не само влияе върху тактическите възможности на Русия, но може и да принуди властите да прибегнат до по-широка принудителна мобилизация, което би имало „огромни политически последици“ в страната.

1,25 милиона жертви и войната с дронове

Министърът на въоръжените сили на Великобритания Ал Карнс заяви, че общите загуби на Русия са достигнали 1,25 милиона убити и ранени.

„Това е повече, отколкото Америка е понесла през цялата Втора световна война“, подчерта той.

Според него 87% от съвременните загуби на бойните полета са причинени от атаки с дронове. През четирите години на войната са унищожени над 4000 руски танка и приблизително 10 000 бронирани машини, а руският Черноморски флот на практика е загубил бойната си способност поради удари от украински военноморски дронове и ракети.

За сравнение, според тези изчисления Украйна е загубила приблизително 600 000 войници от началото на инвазията на 24 февруари 2022 г.

В реч в Chatham House украинският посланик във Великобритания и бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни заяви, че атаките срещу енергийната инфраструктура са се превърнали в „основния инструмент на Русия за водене на война“, оставяйки милиони хора без ток и отопление.

Той предупреди, че бъдещите войни ще се водят от „рояци автономни дронове“, а бойното поле ще се превърне в „роботизирана зона на убийство с дълбочина 25 километра“. Той добави, че традиционните, скъпи оръжейни системи постепенно губят своята ефективност, а ядрените оръжия вече не са абсолютен възпиращ фактор.