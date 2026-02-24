Стефан Арсов се раздели с поста областен управител на София

„23 април 2023 г. беше денят, в който за първи път прекрачих прага на Областна администрация София. Първо като заместник-областен управител. После като областен управител. 23 февруари 2026 г. е денят, в който си тръгвам.“ Това написа във Facebook вече бившият областен управител на София Стефан Арсов.

- Реклама -

Под публикацията му десетки софиянци изразяват подкрепа и заявяват, че са доволни от работата му на поста.

С решение на Министерския съвет бяха сменени управителите и на всичките 28 области в страната. За нов областен управител на София е назначена Вяра Тодева.

Авторът на публикацията споделя, че поемането на ръководството на институция носи далеч по-голяма отговорност, отколкото изглежда на пръв поглед. Зад административните процедури и подписите стоят човешки съдби и решения, които влияят реално върху живота на хората. Той признава, че е влязъл в длъжността с амбицията всичко да бъде перфектно, но опитът го е научил на по-важни уроци – устойчивост, характер и умението да носи тежестта на отговорността спокойно и осъзнато.

Определя изминалите почти три години като силна школа, която го е направила по-добър професионалист, по-търпелив човек и по-внимателен към всяка дума и всеки подпис. Подчертава, че постигнатото не е било личен успех, а резултат от работата на целия екип.

По думите му институцията е била превърната в работещ механизъм с реални резултати – реализирани проекти, свързани с паркове, училища, детски градини, спортни пространства и международни партньорства, както и организиране на парламентарни избори с ясното съзнание за значението на доверието в държавността.

Той отбелязва, че работата на областния управител често е тиха и невидима, но именно в тази тишина се изгражда редът. Изразява надежда неговият наследник да постави като приоритет опазването на изборния процес и да приеме честните избори като основен държавен дълг.

В края на публикацията заявява, че си тръгва без шум, но с благодарност – към екипа за лоялността, към партньорите за доверието и към гражданите за високите изисквания. Подчертава, че всяка позиция има край, но отговорността към София остава.