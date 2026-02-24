НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт

          Ако не бъде отложено влизането в сила на район "чужбина" - ще има такъв и ЦИК трябва да се съгласи и да го изпълни"

          24 февруари 2026 | 09:46 510
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Правителството заяви, че има намерение да бъдат проведени честни, демократични избори и да бъдат взети всички мерки, така че това да се случи. Надяваме се, че тези заявки ще бъдат изпълнени, ще се превърнат в нещо реално и правителството ще предприеме необходимите мерки, за да може да подпомогне ЦИК. От друга страна – да бъдат пресечени каквито и да е явления по отношение на купен и контролиран вот„.

          Това заяви Александър Андреев, бивш председател на ЦИК, в предаването „Денят започва“ по БНТ.

          Самото правителство беше преценило да има отговарящ за честните избори. Но видяхме какво се случи. В предходна практика подобна позиция не е имало. Ще видим от тук нататък как ще бъдат организирани“, добави той по отношение на назначеният за зам.-министър председател за честни избори Стоил Цицелков.

          „Централната избирателна комисия най-накрая осъзна, че е постоянно действащ орган и започна подготовката на изборите преди указа на президента“, коментира Стефан Манов, член на обществения съвет към ЦИК.

          Добре започва подготовката, носенето на отговорността е на Централната избирателна комисия като орган, който координира всички останали. Членовете на секционните избирателни комисии се излъчват от партиите. Ако има някого да видим за некачествено преброени, четени, надписани, поправяни протоколи – това са представителите политическите партии в СИК“, посочи още Манов.

          По думите му политическите партии трябва да водят целогодишна подготовка на своя панел от хора, които да бъдат изборджии. И добави, че за тази подготовка има предвидена държавна субсидия.

          Според Александър Андреев по-високата избирателна активност може да затрудни работата на секционните избирателни комисии. „Обратно – това явление би било положително в рамките на обществения живот и формиране на следващото Народно събрание“, добави той.

          Избирателен район „чужбина“

          Избирателен район извън страната беше приет в ИК през 2021 г. Той беше отложен до излизане до резултатите от преброяването, защото това промени мандатите в страната по райони. След това беше повторно отложен за 1 януари 2025 г. Избирателен район „чужбина“ вече е факт, обясни Стефан Манов

          И допълни: „Президентът Йотова определи 32 изборни района с указ от 19 февруари. ЦИК на 20 февруари обяви 4 мандата за изборен район „чужбина“. Ние сме с влязло в сила законодателство в процес, който е започнал на 19 февруари и завършва на 19 април. В хода на този процес нищо не може да бъде променено. Дори ветото да падне имаме влязла в сила уредба. Тоест да мине или да падне ветото – избирателен район в „чужбина“ съществува“.

          Александър Андреев поясни, че мандатите за район „чужбина“ се взимат от мандатите, които са в страната. „И тук трябва да бъде преценена методологията, която е направена от ЦИК, за да определи тези мандати – дали са 4, или не трябва да бъдат повече заради район „чужбина“. Ако не бъде отложено влизането в сила на район „чужбина“ – ще има такъв и ЦИК трябва да се съгласи и да го изпълни„, каза още той.

