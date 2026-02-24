НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ09:04 ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
          НачалоSocial

          Стоил Цицелков: Нямам забрана да наблюдавам изборите

          24 февруари 2026 | 10:49 560
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Не ми е налагана забрана от ЕС да наблюдавам изборите. Това съобщи Стоил Цицелков в пост във Фейсбук. Той уточнява още:

          - Реклама -
            
            

          Уважаеми,

          Понеже виждам, че политическата атака от страна на ръководството на изборната ни комисия е успяла да убеди част от обществото, че едва ли не „имам забрана да наблюдавам избори“, „да наблюдавам избори в ЕС“ или други подобни дивотии, искам всички ясно да разберат следното:

          Такавa забрана не само не ми е налагана, но и не съществува.

          ЦИК проверява статута на Стоил Цицелков, възможна процедура по отстраняване ЦИК проверява статута на Стоил Цицелков, възможна процедура по отстраняване

          Кой, как и при какви условия провежда и наблюдава избори в България е решение само и единствено на българските власти. В цитирания период съм работил за множество европейски и международни организации, което няма абсолютно никакво отношение към ЦИК. Основен принцип на международното изборно наблюдение е независимостта.

          Външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС, подобно на МВнР, за разлика от МВР. Обяснявам това популярно, за да ме разбере и четиригодишно дете, защото явно нивото е такова.

          Казвам, че това е политическа атака, защото е недопустимо дори да предположим, че подготвени юристи, чиято единствена отговорност е да организират и гарантират изборите, не разбират собствените си правомощия и обхвата на юрисдикцията си. Още по-недопустимо е да не осъзнават колко нищожно и юридически абсурдно е желанието им да изискват вътрешни административни данни от независими организации.

          Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“ Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“

          Не бих желал да отделям повече време на този въпрос. Очакват ни сложни избори с много подводни камъни и е крайно време хората, които получават средно по 171 000 лв., да започнат да си вършат работата. След проверката на Конституционния съд стана ясно, че не я вършат добре. Това не са лични грешки от миналото, а реални нарушения, които се отразяват на състава на парламента.

          За цялата сюрия хора, които имаха нужда от тези редове, но твърдят, че са юристи: вие сте „йористи“ и правна лудост с удоволствие ще ви включи в класацията за 2026 г.

          Цицелков: Битката е за оцеляване и всички маски паднаха Цицелков: Битката е за оцеляване и всички маски паднаха

          Само за финал ще допълня, че ръководството на ЦИК няма право да кадрува в ОС към ЦИК, нито в РИК, ОИК или СИК. (напомням само) Въпреки това, по времето когато бях председател, те успешно бламираха включването на нови членове чрез дейното си бездействие, нарочно и неоправдано, в нарушение на собствените им правила.

          Иначе са много морални и никога не се пие алкохол.

          Това са последните ми думи по темата. Оттук нататък ще споделям градивни и структурни предложения как да предотвратим това да ни се случи отново след изтичането на мандата или оставката на част от този състав.

          Stay tuned.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс

          Росица Николаева -
          Зарков сподели оценката, че ситуацията с Борислав Сарафов е „правно нетърпима“
          Общество

          Още през февруари: Първият щъркел пристигна в Петричко

          Никола Павлов -
          Местните вече са забелязали и лястовици
          Общество

          Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната

          Росица Николаева -
          Той акцентира върху необходимостта от придобиване на тактически системи за командване и управление
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions