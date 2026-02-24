Столична община започва ремонти по улиците след подобряване на времето

С подобряването на метеорологичните условия започват текущи ремонти за отстраняване на пътни неравности в София, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Първоначално ще се извършва запълване на дупки със студена асфалтова смес.

Ремонтни дейности ще се извършват в районите „Витоша“, „Връбница“, „Подуяне“, „Овча купел“, „Надежда“, „Оборище“ и други части на града. Предвидени са асфалтово тампониране, частично преасфалтиране на настилки, както и обновяване на тротоари с цел повишаване на безопасността и по-добри условия за придвижване.

В район „Витоша“ ще се ремонтират ул. „Панорамен път“ и ул. „Николай Хрелков“ чрез асфалтово тампониране. В „Люлин“ са планирани ремонти на южното платно на бул. „Панчо Владигеров“ до бул. „Д-р Петър Дертлиев“, както и на участъци от бул. „Добринова скала“, бул. „Сливница“, ул. „Ген. Владимир Динчев“, ул. „Търново“, ул. „Проф. д-р Александър Станишев“, бул. „Джавахарлал Неру“ и други.

В район „Надежда“ ще се ремонтират улиците „Кирил Дрангов“, „Демир Капия“, „Жорж Дантон“ и допълнителни участъци.

Паралелно продължава и обновяването на тротоари. В район „Възраждане“ се ремонтират западният и източният тротоар на ул. „Одрин“ в отсечката между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“, а в район „Оборище“ се извършва цялостен ремонт на северния тротоар на ул. „Оборище“. В „Младост“ се обновяват участъци от тротоара по ул. „Димитър Моллов“.

При допълнително подобряване на атмосферните условия ще започне и ремонт с полагане на топла асфалтова смес, като приоритет ще имат улиците, по които се движи градският транспорт, включително Столичният околовръстен път.

От общината уточняват, че дейностите са част от текущата програма за поддържане на уличната мрежа и за подобряване на градската среда.