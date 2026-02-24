Административни документи от Мексико потвърждават наличието на недвижим имот, свързан с Ивайло Калушев и Деян Илиев в курорта Акумал. Строителното разрешение от март 2018 г., издадено от местната дирекция „Инфраструктура и градско развитие“, се отнася за ранчото „Санта Тересита“. В официалните книжа като собственици са вписани финансовата институция „Скотиа банк“, както и Калушев и Илиев.

Банков тръст заради ограничения за чужденци

Участието на банката в собствеността се обяснява с конституционните разпоредби в Мексико, които ограничават правото на чужденци да притежават директно земя в 50-километровата крайбрежна зона. За преодоляване на рестрикцията се използва т.нар. банков тръст, при който банката действа като попечител, а реалните собственици получават правото да ползват, отдават или продават имота. Схемата позволява и по-лесно наследяване.

Параметри на имота

Според техническата документация комплексът включва две жилищни постройки, басейн, гараж и складови помещения, като общата разгърната площ надхвърля 373 кв. м. Предвидена е и специализирана инфраструктура със септични ями и ограда. Втората къща е двуетажна, с множество спални и санитарни помещения, което предполага възможност за настаняване на повече хора.

Връзка с финансови твърдения

Финансирането на придобивката се свързва с показанията на свидетеля Валери Андреев-младши. Според данни от разследването майка му София е предоставила над 1 млн. лева на Калушев, без знанието на съпруга си, под предлог за разходи, свързани със сина им. Андреев-младши е подал сигнал до ГДБОП за експлоатация, но към онзи момент не са били установени други свидетели, които да потвърдят твърденията му.

Напускане на страната

Деян Илиев, който откри телата на загиналите в местността Петрохан, е напуснал България в посока Мексико след проведени разпити. От прокуратурата уточняват, че той е привлечен единствено като свидетел и срещу него не е налагана забрана за напускане на страната.

Според наличната информация Илиев е сочен за близък сътрудник на Калушев и вероятен наследник на бизнеса с екстремни гмуркания на полуостров Юкатан.