      вторник, 24.02.26
          Тома Биков: Смяната на областните управители не гарантира честни избори и безпристрастност на кабинета

          Тома Биков заяви, че смяната не гарантира безпристрастност и постави под съмнение доверието към правителството

          24 февруари 2026 | 16:51 440
          Снимка: БГНЕС
          Смяната на областните управители от служебното правителство не гарантира честни избори и поставя под въпрос безпристрастността на кабинета, заяви пред журналисти народният представител от ГЕРБ Тома Биков.

          По думите му партията няма проблем със самата смяна, но изразява притеснение от профила на новоназначените. Според него 28 от 28 областни управители са пряко свързани с „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), като близо половината са областни лидери на ДСБ, а останалите са били кандидати за народни представители или участници в избори.

          Тома Биков: Даниел Митов запази мълчание за „Петрохан“, за да избегне политизация Тома Биков: Даниел Митов запази мълчание за „Петрохан“, за да избегне политизация

          Биков заяви, че според него правителството на Андрей Гюров ще работи в полза на една политическа сила – ПП-ДБ, и това личи от направените назначения. Той допълни, че е било възможно поне част от областните управители да не бъдат толкова пряко свързани с формацията.

          Народният представител коментира и искането за смяна на главния секретар и заместник-главния секретар на МВР. Той припомни, че предишният главен секретар, излъчен от същите политически сили, е бил Живко Коцев, и постави въпрос за начина, по който е приключил неговият мандат.

          „Да, България“: Старото мнозинство действа и след падането на кабинета (ВИДЕО) „Да, България“: Старото мнозинство действа и след падането на кабинета (ВИДЕО)

          Биков изрази надежда, че при евентуално ново назначение няма да се повтори същият подход. Той подчерта, че макар министърът на вътрешните работи да има своята воля, от ГЕРБ нямат доверие към настоящото правителство.

