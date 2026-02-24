Тръмп нареди на Пентагона да публикува всички материали за НЛО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на министъра на отбраната Пийт Хегсет да разкрие всички правителствени документи, свързани с извънземния живот и НЛО. Това съобщи самият държавен глава в Truth Social.

„Ще разпоредя на министъра на отбраната и съответните ведомства и агенции да започнат процеса на идентифициране и разкриване на правителствени документи, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления и неидентифицирани летящи обекти“, написа той.

По-рано Тръмп също обвини своя предшественик – Барак Обама – в разкриване на класифицирана информация след заявленията му за съществуването на извънземни.