      вторник, 24.02.26
          Тръмп нареди на Пентагона да публикува всички материали за НЛО

          24 февруари 2026 | 12:28 730
          НЛО
          НЛО
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на министъра на отбраната Пийт Хегсет да разкрие всички правителствени документи, свързани с извънземния живот и НЛО. Това съобщи самият държавен глава в Truth Social.

          „Ще разпоредя на министъра на отбраната и съответните ведомства и агенции да започнат процеса на идентифициране и разкриване на правителствени документи, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления и неидентифицирани летящи обекти“, написа той.

          По-рано Тръмп също обвини своя предшественик – Барак Обама – в разкриване на класифицирана информация след заявленията му за съществуването на извънземни.

          Икономика

          Гърция определи България като стратегически партньор в газовата сигурност пред САЩ

          Екип Евроком -
          Ставрос Папаставру посочи България като основен елемент от Вертикалния газов коридор
          Свят

          Канализацията на най-големия и най-нов самолетоносач на САЩ Gerald Ford се повреди по пътя към Близкия Изток

          Христо Иванов -
          WSJ обаче отбелязва, че тази ситуация не е повлияла на способността на кораба да изпълнява мисии.
          Свят

          Министърът на отбраната на САЩ: Разполагаме оръжия в космоса

          Христо Иванов -
          „Златният купол“ е многослойна система за противоракетна отбрана, предназначена да прехваща ракети, насочени към САЩ.
