Доналд Тръмп иска мирно споразумение за войната в Украйна преди 250-годишнината от независимостта на САЩ на 4 юли, но няма индикации, че това може да се случи. Според Bloomberg преговорите вече са се проваляли няколко пъти и някои американски служители в частни разговори признават, че не виждат признаци, че Путин е готов да се откаже от своите позиции.

Отбелязва се, че три кръга тристранни преговори тази година в Абу Даби и Женева не успяха да разрешат проблема. Междувременно европейските съюзници на Украйна до голяма степен бяха отстранени от преговорите, въпреки че основно те финансират покупките на оръжие в подкрепа на Украйна, след като Тръмп ограничи военната помощ на САЩ, пише изданието.

Според източници, въпреки че преговорите между трите страни – Украйна, Съединените щати и Русия – остават конструктивни, те на практика са стигнали до задънена улица:

„Москва и Вашингтон на практика се състезават кой ще бъде първият, който ще отстъпи в преговорите, водени от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер“, заяви говорител на НАТО. Това би означавало или Русия да се откаже от някои от своите „червени линии“, които включват пълен контрол над земите в Източен Донбас, или САЩ да изоставят Украйна“.