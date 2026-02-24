НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоВойна

          Тръмп посочи конкретна дата за приключване на войната в Украйна

          24 февруари 2026 | 12:02 730
          Доналд Тръмп и Стив Уиткоф
          Доналд Тръмп и Стив Уиткоф
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Доналд Тръмп иска мирно споразумение за войната в Украйна преди 250-годишнината от независимостта на САЩ на 4 юли, но няма индикации, че това може да се случи. Според Bloomberg преговорите вече са се проваляли няколко пъти и някои американски служители в частни разговори признават, че не виждат признаци, че Путин е готов да се откаже от своите позиции.

          - Реклама -
            
            

          Отбелязва се, че три кръга тристранни преговори тази година в Абу Даби и Женева не успяха да разрешат проблема. Междувременно европейските съюзници на Украйна до голяма степен бяха отстранени от преговорите, въпреки че основно те финансират покупките на оръжие в подкрепа на Украйна, след като Тръмп ограничи военната помощ на САЩ, пише изданието.

          Според източници, въпреки че преговорите между трите страни – Украйна, Съединените щати и Русия – остават конструктивни, те на практика са стигнали до задънена улица:

          „Москва и Вашингтон на практика се състезават кой ще бъде първият, който ще отстъпи в преговорите, водени от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер“, заяви говорител на НАТО. Това би означавало или Русия да се откаже от някои от своите „червени линии“, които включват пълен контрол над земите в Източен Донбас, или САЩ да изоставят Украйна“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кремъл: Великобритания и Франция искат да предадат на Украйна атомна бомба, това е нарушение на международното право

          Христо Иванов -
          Това е "крещящо нарушение на международното право", заяви Песков.
          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Война

          Великобритания наложи санкции на Русия за четвъртата годишнина на войната в Украйна, ЕС не успя

          Христо Иванов -
          Общо 3000 физически лица, компании и плавателни съдове са обект на ограничения съгласно антируските санкции.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions