Трима души са загинали при американски удар срещу лодка в Карибско море, заподозряна в контрабанда на наркотици. Това съобщиха от американската армия, цитирани от АФП.

Атаката е поредният епизод от кампанията на Вашингтон срещу плавателни съдове, свързвани с наркотрафик, която започна в началото на септември. С последния инцидент броят на жертвите достига най-малко 150 души.

Южното командване на САЩ, което отговаря за силите в региона, посочи, че лодката се е движела по „известни маршрути за трафик“ и е участвала в подобни операции. В профила си в X командването публикува видеоклип, на който се вижда унищожаването на неподвижен плавателен съд чрез експлозия.

Администрацията на президента Доналд Тръмп поддържа тезата, че води фактически война с „наркотерористи“ в Латинска Америка. Липсата на категорични доказателства за връзки на атакуваните съдове с трафика на дрога обаче предизвиква спорове относно законността на действията.

Според експерти по международно право и правозащитни организации ударите може да се разглеждат като извънсъдебни екзекуции. Аргументът им е, че атаките са насочени срещу цивилни лица, които не представляват непосредствена заплаха за Съединените щати.

Вашингтон поддържа засилено военноморско присъствие в Карибския басейн. През последните месеци американските сили нанасят удари по лодки, конфискуват петролни танкери и проведоха акция във венецуелската столица Каракас за задържането на президента Николас Мадуро.