НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“
          НачалоВойна

          Трима загинаха при удар на САЩ срещу лодка в Карибско море

          Спор около законността на операцията на фона на засилената кампания на Вашингтон срещу наркотрафика

          24 февруари 2026 | 01:17 210
          Снимка: Daniel Gonzalez/Anadolu
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Трима души са загинали при американски удар срещу лодка в Карибско море, заподозряна в контрабанда на наркотици. Това съобщиха от американската армия, цитирани от АФП.

          - Реклама -
            
            

          Атаката е поредният епизод от кампанията на Вашингтон срещу плавателни съдове, свързвани с наркотрафик, която започна в началото на септември. С последния инцидент броят на жертвите достига най-малко 150 души.

          Южното командване на САЩ, което отговаря за силите в региона, посочи, че лодката се е движела по „известни маршрути за трафик“ и е участвала в подобни операции. В профила си в X командването публикува видеоклип, на който се вижда унищожаването на неподвижен плавателен съд чрез експлозия.

          Администрацията на президента Доналд Тръмп поддържа тезата, че води фактически война с „наркотерористи“ в Латинска Америка. Липсата на категорични доказателства за връзки на атакуваните съдове с трафика на дрога обаче предизвиква спорове относно законността на действията.

          Според експерти по международно право и правозащитни организации ударите може да се разглеждат като извънсъдебни екзекуции. Аргументът им е, че атаките са насочени срещу цивилни лица, които не представляват непосредствена заплаха за Съединените щати.

          Вашингтон поддържа засилено военноморско присъствие в Карибския басейн. През последните месеци американските сили нанасят удари по лодки, конфискуват петролни танкери и проведоха акция във венецуелската столица Каракас за задържането на президента Николас Мадуро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Боян Расате: Четирима български доброволци загинаха в Украйна, организираме протест пред президентството

          Дамяна Караджова -
          Утре пред президентството се организира протест в памет на жертвите от войната.
          Война

          ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)

          Никола Павлов -
          Техеран обяви, че ще разглежда дори „ограничен удар“ от страна на САЩ като акт на агресия.
          Политика

          Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели

          Росица Николаева -
          Това учение е планирано по искане на европейското командване 
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions