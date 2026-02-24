НА ЖИВО
          Trump Tower на плажа: лукс за милиони или нежелан символ в Австралия?

          91-етажна кула с хотел и луксозни апартаменти предизвика петиции „за“ и „против“ на туристическата ивица

          24 февруари 2026 | 16:30
          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Празен парцел край центъра на някогашната бляскава туристическа зона на Голд Коуст може да се превърне в мястото на най-високата кула в Австралия – и първата в страната с името Тръмп на върха, съобщава CNN.

          Австралийската компания Altus Property Group планира изграждането на 91-етажна кула, която ще включва 6-звезден хотел с 285 стаи, луксозен търговски център, ресторанти със звезди „Мишлен“ и жилищни апартаменти, завършени по спецификациите на Тръмп. Проектът носи името „Trump International Hotel & Tower Gold Coast“, но все още не е внесен за одобрение в градския съвет.

          Петиции и обществено напрежение

          Идеята вече предизвика остри реакции. Петиция срещу строежа е събрала над 26 000 подписа, като част от гражданите заявяват, че не желаят да бъдат свързвани с марката Тръмп. Инициаторката ѝ, действаща под псевдоним, посочва пред CNN, че се противопоставя не на инвестицията, а на самата марка „Тръмп“.

          Тръмп посочи конкретна дата за приключване на войната в Украйна Тръмп посочи конкретна дата за приключване на войната в Украйна

          От своя страна кметът на Голд Коуст Том Тейт подкрепя проекта. Той разказа, че е вечерял с президента Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго във Флорида и го е намерил за „много, много приятен“. Според него предложението е „въпрос на качество“ и може да донесе значителни ползи за региона.

          Градът се стреми към възстановяване на туристическата индустрия след пандемията, а мястото на бъдещата кула стои празно от 2013 г., когато популярен хотел е бил разрушен заради корозия на бетона.

          Икономически аргументи

          Очаква се апартаментите в кулата да се продават за минимум 5 милиона австралийски долара, с гледка към Тихия океан и плажа Сърфърс Парадайс. Представители на бизнеса, сред които Мартин Хол от Централната търговска камара на Голд Коуст, определят проекта като „златна опция“ за пазара, особено предвид предстоящите Летни олимпийски игри в Бризбейн през 2032 г.

          Тръмп обяви среща със Зеленски в Trump Tower Тръмп обяви среща със Зеленски в Trump Tower

          Как започва проектът

          Основателят и главен изпълнителен директор на Altus Property Group Дейвид Йънг твърди, че идеята датира още от 2007 г., когато се е свързал директно с Иванка Тръмп. Почти 20 години по-късно лицензионното споразумение е подписано с Ерик Тръмп в Мар-а-Лаго на 14 февруари.

          Йънг подчертава, че това ще бъде австралийски проект, макар сградата да носи името „Trump“. Очакванията му са строежът да приключи преди Олимпиадата през 2032 г., ако получи одобрение.

          При реализиране 335-метровата кула ще стане най-високата в Австралия, макар че близкият проект „One Park Lane“ вероятно ще я надмине с около 60 метра.

