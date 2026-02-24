TWZ: Руската стратосферна платформа „Бараж-1“ може да стане конкурент на Starlink на фронта в Украйна

В скорошна публикация Хауърд Алтман, колумнист на американския портал The War Zone, предположи, че руската безпилотна стратосферна платформа „Бараж-1“ може да се превърне в конкурент на американската Starlink в зоната на бойните действия в Украйна. Платформата е способна да повдига до 100 килограма товари на височина от 20 километра.

- Реклама -

Колумнистът отбеляза, че „Бараж-1“, с определено оборудване, може да замени американската сателитна интернет услуга Starlink.

„Русия обмисля комуникационна система, използваща аеростати, за да запълни огромната празнина, оставена от загубата на проекта Starlink“, пише анализаторът.

Новата руска система предоставя комуникационна алтернатива, макар и в ограничена зона.