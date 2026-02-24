НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ09:04 ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
          НачалоВойна

          TWZ: Руската стратосферна платформа „Бараж-1“ може да стане конкурент на Starlink на фронта в Украйна

          24 февруари 2026 | 10:12 420
          Бараж-1
          Бараж-1
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В скорошна публикация Хауърд Алтман, колумнист на американския портал The War Zone, предположи, че руската безпилотна стратосферна платформа „Бараж-1“ може да се превърне в конкурент на американската Starlink в зоната на бойните действия в Украйна. Платформата е способна да повдига до 100 килограма товари на височина от 20 километра.

          - Реклама -
            
            

          Колумнистът отбеляза, че „Бараж-1“, с определено оборудване, може да замени американската сателитна интернет услуга Starlink.

          „Русия обмисля комуникационна система, използваща аеростати, за да запълни огромната празнина, оставена от загубата на проекта Starlink“, пише анализаторът.

          Новата руска система предоставя комуникационна алтернатива, макар и в ограничена зона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Министърът на отбраната на САЩ: Разполагаме оръжия в космоса

          Христо Иванов -
          „Златният купол“ е многослойна система за противоракетна отбрана, предназначена да прехваща ракети, насочени към САЩ.
          Война

          Делегацията на ЕС отива в Украйна с празни ръце по случай четвъртата годишнина от началото на войната

          Христо Иванов -
          Унгария осуети всички планове на Брюксел и "коалицията на желаещите" за четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия.
          Война

          Зеленски за първи път показа своя бункер

          Христо Иванов -
          Руснаците постоянно живеят в един вид „бункер“, дори ако се движат свободно из Москва, заяви още Зеленски.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions