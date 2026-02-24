Украйна разкри военен план от 3 точки, който трябва да принуди Русия да капитулира

Министърът на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров представи военен план от 3 точки, който трябва да принуди Русия да капитулира и да се съгласи да прекрати войната, предава УНИАН.

Първата точка от плана се отнася до затварянето на небето над Украйна. Според Фьодоров, основен приоритет е защитата на цивилното население и инфраструктурата от руски атаки.

„Нашата цел е да идентифицираме 100% от въздушните заплахи в реално време и да прихванем поне 95% от ракетите и дроновете. Създаването на многопластова „малка“ система за противовъздушна отбрана и мащабирането на прехващачите вече започнаха. Започнаха важни организационни промени. Това са първите стъпки към системно противодействие на шахедите и стабилна защита на нашите градове. Когато небето е затворено, страната функционира“, пише Фьодоров.

Втората точка от плана, според министъра на отбраната на Украйна, е да се спре Русия на сушата, в морето и в киберпространството. Той отбеляза, че Русия плаща 156 души за всеки квадратен километър украинска земя в Донецка област. Украйна обаче иска да увеличи тази цифра до 200 убити руснаци.

„Това е нивото на загуби, при което напредъкът става невъзможен. Нашата цел е да спрем врага във всяка област – на сушата, в морето и в киберпространството. Знаем как да постигнем това. Има конкретен списък с решения и проекти: от подобряване на системата за обществени поръчки и завършване на корпусната реформа до трансформиране на системата за обучение и управление, базирана на данни“, добави Фьодоров.

Третата точка от плана се отнася до натиска върху руския икономически сектор. Министърът обясни, че войната продължава, докато Русия има пари за боеприпаси, договори за войници и пропаганда. А източникът на тези средства е петролът.

„Русия продава петрол по целия свят чрез така наречения сенчест флот. Именно от този бюджет се финансира войната. Ако този канал бъде прекъснат, ресурсите за войната ще бъдат рязко намалени. Необходими са: засилени санкции, координация с партньори, стратегия за противодействие на сенчестия флот и съвместни действия с партньори в морето. Трябва да направим бюджетния дефицит на Русия най-големия в историята. Вече подготвяме тази стратегия. Същото важи и за стратегията за противодействие на Русия в когнитивната сфера“, обясни Фьодоров.

Той отбеляза, че Украйна има конкретни, измерими цели и резултати за всяка от точките на плана. Министърът на отбраната заяви също, че Украйна планира да приложи този план в три области.

„Първо, партньорства. Взаимоизгодно сътрудничество за постигане на рекорден обем международна помощ тази година. Това включва закупуване на дронове, осигуряване на стабилни военни плащания и укрепване на системите за противовъздушна отбрана, както и други нужди на отбраната. Второ, технологично предимство. Да бъдем поне 10 крачки пред врага във всеки технологичен цикъл. Поддържане на лидерство във войната на иновациите. Трето, математиката на войната. Благодарение на системата ePoints чрез DELTA, ние вече получаваме висококачествени данни от бойното поле. Следващата стъпка е да превърнем данните в решаваща сила“, отбеляза Фьодоров.