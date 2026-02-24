Уникални открития в Хераклея Синтика: Мъж и жена с африкански черти са били погребани в античния град

Антропологичен анализ на човешки останки от Западния некропол на Хераклея Синтика установява мъж и жена със смесен произход сред жителите на античния град. Това съобщи ръководителят на проучванията проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Изследването е извършено от доц. д-р Виктория Русева от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

Жена от IV век със смесен произход

Сред анализираните погребения е установена жена на около 35–40 години със силно изразени белези на смесен произход между европеидни и африкански антропологични характеристики. Тя е страдала от сколиоза и начална спондилоза. Погребението ѝ датира от втората половина на IV век сл. Хр. и е сред най-късните в некропола, което се потвърждава от откритите в гроба монети.

Идентифициран е и мъж със сходни белези на смесен произход, достигнал възраст между 40 и 50 години – сравнително висока за епохата. И двамата са погребани в солидно изградени гробове, което според археолозите показва пълноценната им интеграция в местното общество.

Свидетелство за космополитен град

„Имаме и други подобни примери от древни погребения в България, но те са изключително редки. За мен това откритие е още едно потвърждение, че хераклейци са участвали активно и успешно в икономиката на огромната Римска империя, разположена на три континента“, коментира проф. Вагалински.

Епиграфски данни сочат, че в града са се заселвали хора от различни части на Средиземноморието, включително от Картаген, което допълнително потвърждава космополитния му характер.

Данни за здравето и живота в античността

Антропологичният анализ обхваща 156 гроба, като за 137 индивида е извлечена надеждна информация, въпреки че значителна част от погребенията са трупоизгаряния. Данните показват, че повечето жители са умирали преди 40-годишна възраст, а хора над 60 години почти липсват.

Установени са различни заболявания, включително редки генетични състояния като синдром на Клипел–Файл и болест на Лег–Калве–Пертес. В един от случаите човек с тежко костно-ставно увреждане е достигнал зряла възраст, което според учените свидетелства за наличие на грижа и социална подкрепа в общността.

Проучванията продължават с лабораторни и химически анализи, които ще изследват хранителния режим и произхода на населението и се очаква да дадат нови данни за живота в Хераклея Синтика през вековете.