НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ
          НачалоБългария

          Васил Терзиев: Няма да отпускаме пари за транспорта без реформи и контрол

          24 февруари 2026 | 11:01 390
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Кметът на София Васил Терзиев категорично отказа да бъдат отпускани допълнителни средства за градския транспорт без гаранции за реални реформи и прозрачност. След среща със синдикалните организации той заяви, че устойчивите решения изискват отговорност, а не механично наливане на финанси в система, която се нуждае от оздравяване.

          - Реклама -
            
            

          Градоначалникът попита защо липсваха подобни искания и протести при предишното управление на столицата. Напрежението в сектора не е прецедент – още през лятото на 2025 г. синдикатите предупредиха за възможно спиране на транспорта заради забавени плащания и липса на диалог.

          Васил Терзиев поиска държавна охрана за кмета на Бистрица след палежа Васил Терзиев поиска държавна охрана за кмета на Бистрица след палежа

          Финансовите разчети на общината показват, че увеличение на заплатите само с 50 евро би натоварило бюджета със 7,5 млн. евро. Терзиев припомни, че приоритетите в бюджета на София за 2026 г. са образованието и инфраструктурата в кварталите, и предупреди, че няма да допусне създаването на нов структурен дефицит.

          Основно изискване на кмета остава въвеждането на отчетност при разходването на средствата. Той настоя за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ и независим одит на дружествата. Искането идва на фона на разкритията от началото на месеца, че общинското предприятие е сключило договор за 18-годишни автобуси на силно завишени цени. Скандалът провокира общински съветници да поискат незабавна смяна на ръководството заради съмнения за безстопанственост.

          Кметът Терзиев подкрепи Георги Клисурски за финансов министър и обяви, че временно поема неговите функции в СО Кметът Терзиев подкрепи Георги Клисурски за финансов министър и обяви, че временно поема неговите функции в СО

          Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев уточни, че общината не планира концесиониране на операторите, а оптимизация чрез възлагане на комплексни услуги. Терзиев обобщи, че София се нуждае от стабилен модел на финансиране, който да не зависи от спешни държавни помощи на всяко тримесечие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          INSAIT изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на конференцията STOC 2026

          Михаил Георгиев -
          INSAIT с пет статии на ACM Symposium on Theory of Computing 2026.
          Война

          ДСБ подреди детски обувки и билборд пред руското посолство за четвъртата година от войната

          Телевизия Евроком -
          Акцията отбеляза четири години от началото на руската инвазия и включваше билборд с надпис „Русия е терористична държава“
          Политика

          Запрянов: Армията се нуждае от ускорена модернизация, има забавяне при F-16

          Росица Николаева -
          Страната трябва да се освободи по-бързо от съветската техника, която вече е негодна за употреба
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions