Кметът на София Васил Терзиев категорично отказа да бъдат отпускани допълнителни средства за градския транспорт без гаранции за реални реформи и прозрачност. След среща със синдикалните организации той заяви, че устойчивите решения изискват отговорност, а не механично наливане на финанси в система, която се нуждае от оздравяване.

Градоначалникът попита защо липсваха подобни искания и протести при предишното управление на столицата. Напрежението в сектора не е прецедент – още през лятото на 2025 г. синдикатите предупредиха за възможно спиране на транспорта заради забавени плащания и липса на диалог.

Финансовите разчети на общината показват, че увеличение на заплатите само с 50 евро би натоварило бюджета със 7,5 млн. евро. Терзиев припомни, че приоритетите в бюджета на София за 2026 г. са образованието и инфраструктурата в кварталите, и предупреди, че няма да допусне създаването на нов структурен дефицит.

Основно изискване на кмета остава въвеждането на отчетност при разходването на средствата. Той настоя за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ и независим одит на дружествата. Искането идва на фона на разкритията от началото на месеца, че общинското предприятие е сключило договор за 18-годишни автобуси на силно завишени цени. Скандалът провокира общински съветници да поискат незабавна смяна на ръководството заради съмнения за безстопанственост.

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев уточни, че общината не планира концесиониране на операторите, а оптимизация чрез възлагане на комплексни услуги. Терзиев обобщи, че София се нуждае от стабилен модел на финансиране, който да не зависи от спешни държавни помощи на всяко тримесечие.