Събитието се проведе на 24 февруари на площада до църквата „Света София“ и бе организирано от Форум за демократично действие и украинското посолство у нас.
В обръщението си градоначалникът направи паралел между военните действия на фронта и ситуацията в тила на Европа. По думите му четирите години конфликт са донесли разрушения на цели градове и загуба на домове за милиони украинци, докато в България заплахата е от различен характер.
Той посочи, че срещу страната ни и други европейски държави се води кампания чрез дезинформация, подкопаване на доверието в институциите и насаждане на разделение.
Според кмета войната не разчита само на танкове, а и на страх.
Терзиев определи подкрепата за Киев не като абстрактен геополитически жест, а като принципно разграничаване между агресор и жертва. Той бе категоричен:
София е приела хиляди украински граждани, принудени да напуснат домовете си, припомни кметът. Той отбеляза, че тази солидарност е част от цивилизационния избор на България да принадлежи към общност, основана на върховенството на правото и свободата на словото.