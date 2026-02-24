НА ЖИВО
          Васил Терзиев: Украйна е под физически обстрел, а ние – под атака с дезинформация

          Кметът на София направи паралел между войната в Украйна и заплахите пред демокрацията в Европа

          24 февруари 2026 | 20:48 10
          Снимка: БГНЕС
          „Историята на София ни е научила, че свободата никога не е подарък. Тя винаги е избор и усилие“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев. Той се включи в отбелязването на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната война в Украйна.

          Събитието се проведе на 24 февруари на площада до църквата „Света София“ и бе организирано от Форум за демократично действие и украинското посолство у нас.

          В обръщението си градоначалникът направи паралел между военните действия на фронта и ситуацията в тила на Европа. По думите му четирите години конфликт са донесли разрушения на цели градове и загуба на домове за милиони украинци, докато в България заплахата е от различен характер.

          „Украйна днес е под физически обстрел. България не е. Нашите домове не са разрушени. Но нека не се заблуждаваме – и ние сме под атака“, подчерта Терзиев.

          Той посочи, че срещу страната ни и други европейски държави се води кампания чрез дезинформация, подкопаване на доверието в институциите и насаждане на разделение.

          Според кмета войната не разчита само на танкове, а и на страх.

          „Когато се внушава, че всички са еднакво виновни, когато демокрацията се представя като хаос, а авторитаризмът – като стабилност, това също е атака“, коментира той.

          Терзиев определи подкрепата за Киев не като абстрактен геополитически жест, а като принципно разграничаване между агресор и жертва. Той бе категоричен:

          „Украйна защитава територията си. Ние трябва да защитим институциите си. Те се борят с оръжие. Ние се борим с отговорност и информираност“.

          София е приела хиляди украински граждани, принудени да напуснат домовете си, припомни кметът. Той отбеляза, че тази солидарност е част от цивилизационния избор на България да принадлежи към общност, основана на върховенството на правото и свободата на словото.

