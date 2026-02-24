НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването

          От министър-председателя се очаква устен отговор за политиката на кабинета по управление на водните ресурси по време на предстоящия парламентарен контрол

          24 февруари 2026 | 10:25 160
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Народният представител от „Възраждане“ Петър Петров отправи официално питане към служебния министър-председател относно мерките срещу безводието и критичното състояние на мрежата. Поводът е задълбочаващата се криза и опасенията, че липсата на адекватна стратегия ще остави населени места на сухо и през идното лято.

          Петров настоява за ясен план от служебния кабинет, оглавен наскоро от Андрей Гюров, за предотвратяване на нов воден режим през активните месеци на 2026 г. Според депутата проблемът вече надхвърля битовото потребление и нанася щети на земеделието и икономиката.

          В мотивите си народният представител посочи, че през лятото на 2025 г. близо 300 000 души са били с нарушено водоподаване. Той обърна внимание на парадокса, при който цената на услугата расте, докато качеството спада.

          Още в края на миналата година омбудсманът предупреди, че въпреки одобреното поскъпване, загубите по мрежата остават между 70 и 80 процента в някои области, а инвестициите не дават резултат.

          Петров определи като неефективен създадения през септември 2025 г. Национален борд по водите, чиято цел беше да координира институциите. Въпреки че органът проведе първо заседание седмица по-късно, според депутата той не е внасял задължителните месечни отчети в парламента за декември и януари.

          „За да популяризира някаква имитация на дейност за справяне с безводието, редовното правителство създаде т.нар. борд. Оказа се, че той не е внасял месечни отчети в Парламента и явно въобще не е заседавал след едно заседание през ноември“, заяви Петър Петров.

          От министър-председателя се очаква устен отговор за политиката на кабинета по управление на водните ресурси по време на предстоящия парламентарен контрол.

