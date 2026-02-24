Великобритания наложи санкции на Русия за четвъртата годишнина на войната в Украйна, ЕС не успя

Властите на Великобритания разшириха санкционния списък срещу Русия с 297 позиции на четвъртата годишнина от нахлуването в Украйна. Това се казва в изявелние на Форин офис.

- Реклама -

Общо 3000 физически лица, компании и плавателни съдове са обект на ограничения съгласно антируските санкции. Всички активи на компании от черния списък във Великобритания подлежат на замразяване и всякакъв бизнес с тях е забранен. Освен замразяването на активи, на физически лица е забранено и влизането в Обединеното кралство. Според изявлението на британското министерство на външните работи, международните санкции са източили общо 450 милиарда долара от руската икономика в продължение на няколко години.

Обхват на ограниченията

Списъкът със санкции на Великобритания срещу Русия включва 240 юридически лица, 7 физически лица и 50 плавателни съда. Министерството на външните работи на Обединеното кралство нарече този пакет от санкции най-големият, приет от първите месеци на войната.

Списъкът включва петима руски предприемачи и двама служители на Росатом. Банка „Аверс“, Банка „Точка“, Банка „Поща“, Фора-Банк, Ак Барс, Банка „Ланта“, Банка „Синара“, Банка „Абсолют“ и Транскапиталбанк.

„Росатом Енерджи Проджектс“ АД и „Русатом Оувърсийз“.

„Транснефт“, както и компаниите „Газпром СПГ Портовая“ и „Криогаз-Висоцк“ на „Новатек“.

142 компании от ОАЕ, 39 от Китай, 3 от Тайланд и 2 от Индия.

Базирана във Варшава „Алианс Капитал“.

Грузинските телевизионни канали „Имеди ТВ“ и „ПОСТВ“.

Ситуацията около 20-ия пакет от антируски санкции на ЕС

По-рано министрите на външните работи от ЕС не успяха да постигнат споразумение по 20-ия пакет от санкции срещу Русия, заяви ръководителят на външната служба Кая Калас след министерската среща на 23 февруари. Европейският съюз реши да намали размера на руската мисия в Брюксел.

Решението произтича от невъзможността да се приеме 20-ият пакет от санкции и да се постигне съгласие за заем от 90 милиарда евро за Украйна.

Това е първият път от началото на Съвместния план за икономически действия (СИПД), в който Брюксел не е успял да приеме символично решение за налагане на нов пакет от санкции до 24 февруари.

По-рано Будапеща и Братислава блокираха и двете решения на Съвета на ЕС.

Страните ги свързаха с искането Украйна и Европейската комисия да решат въпроса за транзита на руски петрол за Унгария и Словакия, който Киев спря на 27 януари, позовавайки се на предполагаеми повреди по тръбопровода „Дружба“.