Столицата посрещна висши представители на командването на НАТО, които пристигнаха за участие в годишната конференция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Форумът, който се провежда на 24 и 25 февруари, съвпада с представянето на „Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“ пред президента Илияна Йотова и министъра на отбраната Атанас Запрянов.

- Реклама -

В рамките на събитието адмирал Ефтимов представя приоритетите за развитие на армията, сред които са придобиването на надводни дронове и нови патрулни кораби, пише Епицентър.

Сред ключовите фигури на Алианса в София са генерал-лейтенант Гийом Тома, генерал-майор Улф Хоисла и генерал-майор Рупрехт фон Батлър. Тяхното присъствие е свързано с интеграцията на новите способности на българската армия в колективната отбрана. Адмирал Ефтимов вече подчерта, че модерната война изисква не само ресурси, а и бързина при вземането на решения – урок, научен от конфликта в Украйна. Визитата на генерал Тома съвпада с процеса по въвеждане на изтребителите F-16 Block 70, чиято първа партида вече е произведена.

Генерал-майор Фон Батлър инспектира готовността на сухопътните компоненти и съвместната подготовка. България продължава да развива многонационалната бойна група на своя територия, като плановете включват и интегрирането на машините „Страйкър“. Посещението на генерал Хоисла, който отговаря за подпомагането на Украйна (NSATU), поставя акцент върху логистичната роля на страната в региона.

Конференцията се провежда на фона на засилена активност на летище „София“, където през последната седмица кацнаха американски военни самолети. Появиха се спекулации, свързващи присъствието на въздушните цистерни с напрежението около Иран, като анализаторът Милен Керемедчиев допусна подготовка за удари. От Посолството на САЩ обаче уточниха, че техниката е тук за обучение и дейности по усилена бдителност на Алианса.

Финансовата рамка на модернизацията остава водеща тема в разговорите. Министър Атанас Запрянов наскоро коментира, че увеличението на военните разходи трябва да бъде балансирано и да не засяга икономическия растеж.

Очаква се след края на форума държавното и военното ръководство да обявят следващите стъпки за постигане на пълна оперативна съвместимост със съюзниците.