Владислав Славов за вярата, патриотизма и българската духовност

В специалното издание на „Политика и спорт“, по повод предстоящия национален празник, водещият Иван Търпоманов проведе дълбок и емоционален разговор с изпълнителя и автор на родолюбиви творби Владислав Славов. Двамата засегнаха теми като моралния упадък, загубата на духовност и необходимостта българите да преоткрият смирението и добротата като ценности.

Славов подчерта, че религията и познаването на Божиите заповеди са път към по-добро общество. Той сподели, че работи върху стихосбирка с над 40 свои родолюбиви произведения. В предаването бе представена и песента му, създадена специално за 3 март и реализирана с помощта на професионалния екип на Телевизия Евроком.

Гостът отдаде почит към националните герои, сред които Васил Левски, и подчерта, че само чрез единство и духовност народът може да се издигне. Разговорът завърши с призив за повече любов, вяра и осъзнато родолюбие.