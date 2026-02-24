НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Владислав Славов за вярата, патриотизма и българската духовност

          24 февруари 2026 | 20:48
          Ирина Илиева
          
          В специалното издание на „Политика и спорт“, по повод предстоящия национален празник, водещият Иван Търпоманов проведе дълбок и емоционален разговор с изпълнителя и автор на родолюбиви творби Владислав Славов. Двамата засегнаха теми като моралния упадък, загубата на духовност и необходимостта българите да преоткрият смирението и добротата като ценности.

          Славов подчерта, че религията и познаването на Божиите заповеди са път към по-добро общество. Той сподели, че работи върху стихосбирка с над 40 свои родолюбиви произведения. В предаването бе представена и песента му, създадена специално за 3 март и реализирана с помощта на професионалния екип на Телевизия Евроком.

          Гостът отдаде почит към националните герои, сред които Васил Левски, и подчерта, че само чрез единство и духовност народът може да се издигне. Разговорът завърши с призив за повече любов, вяра и осъзнато родолюбие.

