      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          Начало

          ВМС приключи огледа на потъналия кораб: Корпусът е цял, тела не са открити

          Корпусът е открит цял и без следи от удари, телата на екипажа не са намерени

          24 февруари 2026 | 20:52 130
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Специалистите от Военноморските сили (ВМС) завършиха работата по обследването на потъналия риболовен кораб „BH 8112“. При операцията не са открити телата на членовете на екипажа, съобщиха от Министерството на отбраната.

          Днешният оглед е потвърдил информацията, че корпусът на плавателния съд е цял, без нарушения и без следи от удари. Всички събрани материали ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

          В дейностите участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, както и екипи от военноморските бази във Варна и Бургас. За огледа е използвано специализирано оборудване, включително дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

