Специалистите от Военноморските сили (ВМС) завършиха работата по обследването на потъналия риболовен кораб „BH 8112“. При операцията не са открити телата на членовете на екипажа, съобщиха от Министерството на отбраната.

Днешният оглед е потвърдил информацията, че корпусът на плавателния съд е цял, без нарушения и без следи от удари. Всички събрани материали ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, както и екипи от военноморските бази във Варна и Бургас. За огледа е използвано специализирано оборудване, включително дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.