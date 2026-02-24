НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс10:39 Адмирал Ефтимов представя анализа за състоянието на армията пред президента и министъра на отбраната10:25 „Възраждане“ пита премиера Гюров как ще спре водната криза и поскъпването10:17 Лъчезар Милушев: София е по-сигурна от много европейски столици09:46 Стефан Манов: Избирателен район „чужбина“ вече е факт09:25 Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ09:04 ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
          НачалоБългарияИкономика

          Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ

          Според закона, ако управителят или подуправителите на БНБ поемат поста служебен премиер, трябва да подадат оставка от длъжността си в банковата институция

          24 февруари 2026 | 09:25 340
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Започва процедурата за избор на нов подуправител на Българската народна банка, след като Андрей Гюров пое поста на служебен премиер.

          - Реклама -
            
            

          В дневния ред на Комисията по бюджет и финанси е предвидено приемането на процедурните правила и реда за предлагането на кандидатите за ръководител на управление „Емисионно“ на Централната банка.

          Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ, ако оглави служебен кабинет Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ, ако оглави служебен кабинет

          Очаква се обявяване на кандидатури и изслушването им от депутатите, предаде Нова.

          Според закона, ако управителят или подуправителите на БНБ поемат поста служебен премиер, трябва да подадат оставка от длъжността си в банковата институция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс

          Росица Николаева -
          Зарков сподели оценката, че ситуацията с Борислав Сарафов е „правно нетърпима“
          България

          Стоил Цицелков: Нямам забрана да наблюдавам изборите

          Катя Илиева -
          Външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС, подобно на МВнР, за разлика от МВР
          Общество

          Още през февруари: Първият щъркел пристигна в Петричко

          Никола Павлов -
          Местните вече са забелязали и лястовици
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions