Започва процедурата за избиране на подуправител на БНБ

Започва процедурата за избор на нов подуправител на Българската народна банка, след като Андрей Гюров пое поста на служебен премиер.

В дневния ред на Комисията по бюджет и финанси е предвидено приемането на процедурните правила и реда за предлагането на кандидатите за ръководител на управление „Емисионно“ на Централната банка.

Очаква се обявяване на кандидатури и изслушването им от депутатите, предаде Нова.

Според закона, ако управителят или подуправителите на БНБ поемат поста служебен премиер, трябва да подадат оставка от длъжността си в банковата институция.