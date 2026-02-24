Българската армия е далеч от пълна съвместимост със стандартите на НАТО и се нуждае от ускорена модернизация. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти, като отчете, че въоръжените сили изпълняват задълженията си по закон, но разполагат с „огромно количество“ стара апаратура, информира Дарикнюз.

Страната трябва да се освободи по-бързо от съветската техника, която вече е негодна за употреба, подчерта министърът. Той посочи финансовия инструмент SAFE като катализатор за този процес. Още през миналата година Запрянов обяви, че България ще инвестира средства по този механизъм приоритетнo в противовъздушна и антидрон отбрана.

По думите му други държави вече бързат да сключат договори с производителите чрез инструмента, за да гарантират доставките си. За сравнение, съседна Румъния обяви пълен отказ от съветските оръжия още в края на януари тази година.

Запрянов отправи апел към Народното събрание да разреши на правителството да сключи споразумението за финансиране, дори в условията на удължителен бюджет. Това ще позволи продължаването на работата по девет ключови проекта, които са от съществено значение за отбраната.

Военният министър съобщи и за промяна в плащанията за изтребителите F-16 от САЩ. Тази година ще бъде преведена само половината от планираната сума, тъй като има забавяне с доставката на втората партида от осем машини. Очакванията са закъснението да е с около една година заради невъзможност за постигране на производствен капацитет от четири самолета месечно.

Необходимо е да се инвестира не само в техника, но и в личния състав и военното образование, допълни Запрянов. Според него без осигурен финансов ресурс съществува риск започналите процеси по модернизация да спрат.