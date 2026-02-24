Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи имената на двама нови заместник-министри в екипа си – Йордан Божилов и Златин Кръстев. Той обяви назначенията при откриването на годишната конференция на началника на отбраната в София.

Запрянов, който запази поста си и в новия служебен кабинет, представи заместниците си пред висшия команден състав. Форумът тази година разглежда развитието на армията през задачите в национален и съюзен формат.

Йордан Божилов ще бъде заместник-министър по отбранителната политика и планирането. Йордан Божилов не е нов човек за Министерството на отбраната. Той е бил началник на политическия кабинет на министъра на отбраната, директор на дирекция и заместник-министър на отбраната в предни кабинети, каза Запрянов.

Златин Кръстев ще бъде заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната. Златин Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, каза още Запрянов.

„Очаквам те да се включат на висока скорост в задачите, които ни предстоят“, подчерта военният министър.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов представя анализ за състоянието на въоръжените сили през 2025 г. пред държавния глава Илияна Йотова и военното ръководство. Адмиралът вече акцентира върху нуждата от бързи решения и придобиване на нови технологии като надводни дронове.

За събитието в столицата пристигнаха и висши представители на командването на НАТО, сред които генерал-лейтенант Гийом Тома и генерал-майор Улф Хоисла. Дискусиите обхващат интеграцията на изтребителите F-16 и новите способности за колективна отбрана.