НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота“10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс
          НачалоБългарияПолитика

          Запрянов назначи Йордан Божилов и Златин Кръстев за свои заместници

          24 февруари 2026 | 15:07 650
          Снимка: Wikimedia Commons
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи имената на двама нови заместник-министри в екипа си – Йордан Божилов и Златин Кръстев. Той обяви назначенията при откриването на годишната конференция на началника на отбраната в София.

          - Реклама -
            
            

          Запрянов, който запази поста си и в новия служебен кабинет, представи заместниците си пред висшия команден състав. Форумът тази година разглежда развитието на армията през задачите в национален и съюзен формат.

          Йордан Божилов ще бъде заместник-министър по отбранителната политика и планирането. Йордан Божилов не е нов човек за Министерството на отбраната. Той е бил началник на политическия кабинет на министъра на отбраната, директор на дирекция и заместник-министър на отбраната в предни кабинети, каза Запрянов.

          Златин Кръстев ще бъде заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната. Златин Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, каза още Запрянов.

          „Очаквам те да се включат на висока скорост в задачите, които ни предстоят“, подчерта военният министър.

          Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов представя анализ за състоянието на въоръжените сили през 2025 г. пред държавния глава Илияна Йотова и военното ръководство. Адмиралът вече акцентира върху нуждата от бързи решения и придобиване на нови технологии като надводни дронове.

          За събитието в столицата пристигнаха и висши представители на командването на НАТО, сред които генерал-лейтенант Гийом Тома и генерал-майор Улф Хоисла. Дискусиите обхващат интеграцията на изтребителите F-16 и новите способности за колективна отбрана.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата протестира присъдите за убийството на Евгения Владимирова

          Росица Николаева -
          Софийския апелативен съд изцяло оправда тъста ѝ - Пламен Владимиров
          Правосъдие

          САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“

          Никола Павлов -
          Американската служба ще помага за информацията от електронните устройства, а Европол - за дейността на Калушев в Мексико
          Политика

          Александър Трайков става заместник-министър на културата

          Десислава Димитрова -
          Министърът на културата Андрей Гюров назначи Александър Трайков за заместник-министър на културата.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions