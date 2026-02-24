Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин, трябва да прекратим войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин. Той заяви това в интервю за Tagesschau.

Зеленски обяви, че е готов за компромис относно прекратяването на огъня и е отворен за преговори по териториалните претенции на Русия. По-конкретно, Путин изисква изтеглянето на украинските войски от Донбас, дори от територии, които Русия не е успяла да завземе от 12 години. Зеленски обаче отбеляза, че териториалните въпроси могат да бъдат окончателно решени само на ниво държавни и правителствени глави.

„Имам просто послание за Путин: Готов съм за среща. Трябва да сложим край на войната“, заяви президентът.

Според специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, той се надява, че предложенията му със зетя на Тръмп, Джаред Кушнер, ще помогнат за сближаване на страните през следващите три седмици и евентуално ще доведат до среща на върха между Зеленски и Путин. Според него в крайна сметка може да се проведе тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Въпреки това, Кая Калас, върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, не изрази оптимизъм относно спекулациите за евентуална среща между Зеленски и Путин през следващите седмици. Тя отбеляза, че руските представители не са сериозни преговарящи и не са готови да обсъждат политически въпроси.

В същото време самите руснаци многократно са заявявали, че са готови да се срещнат със Зеленски. Но в Москва.