НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната
          НачалоВойна

          Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин, трябва да прекратим войната

          24 февруари 2026 | 15:56 1430
          Володимир Зеленски в Мюнхен
          Володимир Зеленски в Мюнхен
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин. Той заяви това в интервю за Tagesschau.

          - Реклама -
            
            

          Зеленски обяви, че е готов за компромис относно прекратяването на огъня и е отворен за преговори по териториалните претенции на Русия. По-конкретно, Путин изисква изтеглянето на украинските войски от Донбас, дори от територии, които Русия не е успяла да завземе от 12 години. Зеленски обаче отбеляза, че териториалните въпроси могат да бъдат окончателно решени само на ниво държавни и правителствени глави.

          „Имам просто послание за Путин: Готов съм за среща. Трябва да сложим край на войната“, заяви президентът.

          Според специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, той се надява, че предложенията му със зетя на Тръмп, Джаред Кушнер, ще помогнат за сближаване на страните през следващите три седмици и евентуално ще доведат до среща на върха между Зеленски и Путин. Според него в крайна сметка може да се проведе тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

          Въпреки това, Кая Калас, върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, не изрази оптимизъм относно спекулациите за евентуална среща между Зеленски и Путин през следващите седмици. Тя отбеляза, че руските представители не са сериозни преговарящи и не са готови да обсъждат политически въпроси.

          В същото време самите руснаци многократно са заявявали, че са готови да се срещнат със Зеленски. Но в Москва.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Генерал от ВСУ: За четири години ВСУ унищожиха две руски армии

          Христо Иванов -
          Според Маломуж, ВСУ ефективно са надминали НАТО по отношение на координация и организация.
          Война

          Медведев заплаши Великобритания и Франция с ядрен удар, ако предадат технологии за атомна бомба на Украйна

          Христо Иванов -
          Използването на ядрени оръжия срещу цели в Украйна, Великобритания и Франция, биха били законни и оправдани
          Война

          Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!

          Никола Павлов -
          Руският президент се позова на оперативна информация
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions