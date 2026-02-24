Зеленски поиска конкретна дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от Европейския съюз официално да определи дата за присъединяването на Украйна към блока, съобщава Financial Times.

В интервю пред изданието украинският лидер отбеляза, че страната му очаква процесът да протече възможно най-бързо. Зеленски не изключи 2027 г.

„Искам конкретна дата. Моля ви да я назовете“, заяви той.

Държавният глава също така подчерта необходимостта да не се допусне блокирането на присъединяването на Украйна през следващите 50 години.

„Нека не позволяваме на бъдещите лидери или на следващото поколение да се окажат в ситуация, в която Русия може да блокира присъединяването на Украйна към ЕС в продължение на 50 години“, добави украинският президент.

Според Зеленски липсата на конкретен срок е в полза на Москва и създава рискове за бъдещето на Украйна.