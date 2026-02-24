НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Война

          Зеленски се обърна с молба към Тръмп: Путин означава война

          24 февруари 2026 | 08:29
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи молба към Доналд Тръмп, заявявайки пред CNN, че иска американският президент „да остане на наша страна“. Той направи това изявление в интервю пред CNN.

          „Те трябва да останат с… демократична страна, която се бори срещу един човек. Защото този човек е война. Путин е война. Всичко е за него. Всичко е за един човек. И цялата му страна, цялата му страна е в затвора“, заяви Зеленски.

          На въпроса дали смята, че Тръмп оказва достатъчен натиск върху Путин, държавният глава отговори: „Не“.

          „Ако наистина искат да спрат Путин, Америка е достатъчно силна“, смята той.

          Зеленски също заяви, че гаранциите за сигурност, особено въпросът как ще реагират съюзниците на Украйна, ако Русия нахлуе отново в Украйна в бъдеще, остават препъни камък.

          По думите му, постоянно му се казва, че Русия просто няма да започне друга война. „Това не е отговор за мен. Съжалявам“, отбеляза той.

          „Вярно е, че има добри неща в тези гаранции за сигурност. Но искам много конкретен отговор: какво ще бъдат готови да направят нашите партньори, ако Путин се върне. Това искат да чуят украинците“.

          Според Зеленски има и разногласия относно последователността на стъпките към мир. Тръмп иска Зеленски да подпише мирно споразумение с Русия и сделка със Съединените щати и европейските страни, която да осигури на Украйна гаранции за сигурност – всичко това едновременно, в идеалния случай на голяма церемония, отбелязваща края на войната.

          Но Зеленски настоява, че гаранциите за сигурност първо трябва да бъдат договорени и ратифицирани от Конгреса на САЩ. Според него това ще даде увереност на украинския народ, че може да разчита на своите съюзници в бъдеще – защото в миналото е бил разочарован твърде често.

