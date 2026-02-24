Зеленски: Войната с Русия е в началото на края си, Путин е слаб актьор

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че войната с Русия е в „началото на края“ на най-големия конфликт в Европа след Втората световна война, тъй като и двете страни се нуждаят от прекратяване на огъня. Той също така призова Белия дом да прозре „игрите“ на руския президент Владимир Путин по време на мирните преговори. Политикът подчерта, че Киев се нуждае от надеждни гаранции за сигурност от Запада, за да се предотврати възобновяването на офанзивата на руснаците след потенциално прекратяване на огъня.

Държавният глава направи това изявление в интервю за The Financial Times в навечерието на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия. Зеленски е убеден, че без ясни гаранции за Украйна Москва ще използва паузата във военните действия, за да се подготви за ново нахлуване.

„Украйна се нуждае от прекратяване на огъня – вчера, днес и утре“, заяви той. „Не ни е нужна почивка. Нуждаем се от край на войната“.

Зеленски добави, че Москва мобилизира 40 000 войници на месец и губи 35 000: „Те се нуждаят от почивка не по-малко от нас.“

Според него, Путин в момента изпраща дипломатически сигнали към президента на САЩ Доналд Тръмп, за да отслаби преговорната позиция на Украйна. По този начин руският президент се опитва да създаде илюзията за диалог, но няма намерение реално да прекрати войната.

„Виждам това, защото те са много слаби актьори. Играят си с Тръмп и с целия свят. Путин си мисли, че изглежда убедително и може да му се вярва. Не, той е слаб актьор“, отбеляза Зеленски.

По-рано стана ясно, че САЩ няма да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, докато не бъде сключен мир с Русия.