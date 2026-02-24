НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Зеленски за първи път показа своя бункер

          24 февруари 2026 | 10:23
          Бункера на Володимир Зеленски
          По време на обръщението си към украинците по случай четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, президентът на Украйна Володимир Зеленски показа бункера, където е работил в началото на войната. Той разказа как там са се провели първите му разговори с чуждестранни лидери, включително тогавашния президент на САЩ Джо Байдън, предава „Зеркало недели“.

          Зеленски си спомня какво е казал американският му колега: „Володимире, има заплаха, трябва незабавно да напуснете Украйна. Готови сме да помогнем“. А аз отговорих, че ми трябват оръжия, а не такси“.

          Зеленски обясни, че е казал това не защото не се е страхувал – всички са се страхували и са били притеснени тогава – „но на някакво невидимо ниво всички са знаели, че нямаме друга Украйна и всички са разбирали какво трябва да се направи“.

          „Работих тук, след това се качих горе и се обърнах към вас, хората“, спомня си Зеленски. „Нашият екип, правителството, ежедневните срещи с военните, телефонните разговори, търсенето на решения – всичко необходимо, за да оцелее Украйна.“

          Тук, продължи той, имаше както официална, така и неофициална реч, защото беше необходимо да се изцеди „всеки пакет помощ, всяка санкция срещу Русия, всяка пратка оръжие“.

          Преди няколко дни, в интервю пред AFP, Зеленски разказа, че е живял в този бункер две години. Но е работил в президентската канцелария.

          „Да, отиваш там през нощта, седиш в бункера, говориш. Сутрин, през нощта. Но трябва да се върнеш тук, да излезеш“, казва държавният глава.

          Това, продължи той, е именно това, което отличава украинците от руснаците. Последните постоянно живеят в един вид „бункер“, дори ако се движат свободно из Москва.

