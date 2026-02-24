Зеленски за първи път показа своя бункер

По време на обръщението си към украинците по случай четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, президентът на Украйна Володимир Зеленски показа бункера, където е работил в началото на войната. Той разказа как там са се провели първите му разговори с чуждестранни лидери, включително тогавашния президент на САЩ Джо Байдън, предава „Зеркало недели“.

Зеленски си спомня какво е казал американският му колега: „Володимире, има заплаха, трябва незабавно да напуснете Украйна. Готови сме да помогнем“. А аз отговорих, че ми трябват оръжия, а не такси“.

Зеленски обясни, че е казал това не защото не се е страхувал – всички са се страхували и са били притеснени тогава – „но на някакво невидимо ниво всички са знаели, че нямаме друга Украйна и всички са разбирали какво трябва да се направи“.

„Работих тук, след това се качих горе и се обърнах към вас, хората“, спомня си Зеленски. „Нашият екип, правителството, ежедневните срещи с военните, телефонните разговори, търсенето на решения – всичко необходимо, за да оцелее Украйна.“

Тук, продължи той, имаше както официална, така и неофициална реч, защото беше необходимо да се изцеди „всеки пакет помощ, всяка санкция срещу Русия, всяка пратка оръжие“.

Преди няколко дни, в интервю пред AFP, Зеленски разказа, че е живял в този бункер две години. Но е работил в президентската канцелария.

„Да, отиваш там през нощта, седиш в бункера, говориш. Сутрин, през нощта. Но трябва да се върнеш тук, да излезеш“, казва държавният глава.

Това, продължи той, е именно това, което отличава украинците от руснаците. Последните постоянно живеят в един вид „бункер“, дори ако се движат свободно из Москва.