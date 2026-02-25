НА ЖИВО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба" се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски" и „Син поток"!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан"14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.
          Леверкузен напред в ШЛ след равенство

          Аспирните ще срещнат Арсенал или Байерн

          25 февруари 2026 | 00:18
          Аспирните ще срещнат Арсенал или Байерн Но това, че не успя да вкара гол срещу Олимпиакос за втори път в тази кампания, не беше от значение за Леверкузен, тъй като двата гола на нападателя Патрик Шик в първия мач бяха достатъчни, за да осигурят на германския отбор място в осминафиналите за втори път от сезон 2016/17.

          След като спечели лесно в Гърция преди шест дни, Леверкузен продължи оттам, откъдето беше спрял, и пое контрола от първия съдийски сигнал. Отборът на Каспер Юлманд можеше да поведе в резултата още в четвъртата минута, когато Шик пропусна с глава след центриране на Грималдо.

          Оттам нататък играта беше еднопосочна, но чешкият национал пропусна да вкара, опитвайки се да прехвърли излезлия Константинос Цолакис, когато малко по-късно му се представи нова възможност. Олимпиакос, който победи финалиста от 2002 г. с 2:0 на свой терен по време на груповата фаза, можеше да намали пасива си, ако Чикиньо не беше пропуснал с удар от границата на наказателното поле след рядък момент на натиск за своя отбор.

          Грималдо почти проби защитата в средата на скучната втора част, когато удари гредата след пробив в наказателното поле. Леверкузен ще разбере дали ще се изправи срещу лидера във Висшата лига или срещу действащия шампион на Бундеслигата, когато в петък се проведе жребият за следващия кръг.

