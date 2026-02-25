НА ЖИВО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба" се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски" и „Син поток"!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан"14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.
          Нюкасъл и Карабах направиха ново шоу

          В 1/8-финалите на Шампионска лига Байер Леверкузен ще има много тежък съперник - Байерн Мюнхен или Арсенал

          25 февруари 2026 | 00:12
          Нюкасъл победи Карабах с 3:2 в реванша между двата отбора от плейофите в Шампионска лига и с общ резултат 9:3 се класира за 1/8-финалите на турнира.  

          На “Сейнт Джеймсис Парк” Нюкасъл, който спечели първия мач с 6:1, вкара 2 гола още в първите 6 минути.  

          В 4-ата Матеуш Кохалски спаси удар на Джейкъб Мърфи, но топката стигна до Сандро Тонали и той вкара при добавката.  

          В 6-ата минута пък Харви Барнс намери Жоелинтон в наказателното поле, където бразилецът овладя топката и оплете мрежата! 

          Гостите от Азербайджан върнаха гол в 51-ата минута, когато Джонатан Кабайеро комбинира с Камило Дуран и той с шут от границата на наказателното поле вкара в долния ляв ъгъл! 

          Още при ответната атака обаче, Нюкасъл си върна двата гола преднина! Киърън Трипиър центрира от пряк свободен удар и качи топката на главата на Свен Ботман, за да може той да я забие в мрежата на Кохалски за 3:1! 

          В 56-ата минута Карабах получи дузпа за игра с ръка на Дан Бърн! Зад топката застана Марко Янкович, но ударът му от бялата точка към долния ляв ъгъл бе спасен от Аарън Рамсдейл. За нещастие на вратаря, пръв до отбитата топка стигна Елвин Джафаркулиев и реализира второ попадение за Карабах.  

          За повече обаче, гостите от Азербайджан нямаха сили и така загубиха и двата мача от “свраките”. 

          Тимът на Еди Хау ще има за съперник в 1/8-финалите един измежду Челси или Барселона. 

          Байер Леверкузен също продължава напред към 1/8-финалите, след като изигра тактически много грамотен реванш срещу Олимпиакос в Германия, който завърши 0:0, но заради успеха с 2:0 в Пирея, “аспирините” продължават напред.  

          По-интересните положения на “БайАрена” дойдоха през второто полувреме, като в 50-ата минута Янис Бласвих спаси удар от движение на Желсон Мартинс, който опита да върне интригата, но без успех.  

          В 62-ата минута Алехандро Грималдо получи пас в наказателното поле, но уцели напречната греда.  

          Минута преди края на редовното време Лоренсо Шипиони стреля мощно от дистанция, но топката профуча покрай гредата.  

          В добавеното време пък удар на Патрик Шик мина покрай вратата и по този начин мачът завърши без победител.  

          В 1/8-финалите на Шампионска лига Байер Леверкузен ще има много тежък съперник – Байерн Мюнхен или Арсенал.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

