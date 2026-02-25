НА ЖИВО
      сряда, 25.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Начало Спорт

          Сензацията е факт! Будьо/Глимт би Интер и насред Милано

          25 февруари 2026 | 00:08
          Станимир Бакалов
          Будьо/Глимт продължава приказката си в Шампионската лига и се класира за 1/8-финалите на турнира след нов успех над миналогодишния финалист Интер с 2:1 на „Джузепе Меаца“.

          С общ резултата 5:2 норвежците продължават напред в турнира и ще играят с някой измежду Манчестър Сити и Спортинг. Тимът на Шетил Кнутсен вече победи англичаните с 3:1 в Норвегия.

          В третата минута Федерико Димарко центрира към Пио Еспозито, който засече с глава, но топката мина високо над гредата.

          В 9-ата минута Еспозито имаше нов шанс, като той пак опита късмета си с глава и този път успя да прати топката в очертанията на вратата, но сега и стражът на скандинавците Никита Хайкин реагира подобаващо, за да запази мрежата си суха.

          В следващите минути Интер приложи домакински натиск над норвежкия си съперник, но не успяваше да намери целта.

          Федерико Димарко центрира от корнер в 28-ата минута, а Давиде Фратези засече с глава, но Никита Хайкин изби топката.

          В 33-ата минута Пьотр Жиелински размина с хубав финт футболист на Будьо и стреля силно, но топката профуча опасно покрай лявата греда на Никита Хайкен.

          Три минути след това Фредрик Сьоволд центрира в наказателното поле, където Хокон Евиен засече с глава, но Ян Зомер лесно улови.

          В началото на втората част Федерико Димарко стреля от пряк свободен удар, но право в ръцете на Никита Хайкин.

          Гостите поведоха в резултата в 58-ата минута, след като Мануел Аканджи сбърка и Оле Дидрик Бломберг му отне топката, неговият изстрел бе отразен от Зомер, но Йенс Хауге вкара топката в опразнената врата.

          „Нерадзурите“ отговориха с изстрел покрай вратата на Пио Еспозито.

          Аканджи можеше да се реваншира за грешката си в 69-ата минута, но прати топката в десния страничен стълб, а след това Хайкин успя да играе с топката, за да попречи на добавката.

          Будьо вкара втори гол в 72-ата минута. Хауге намери Хокон Евиен в наказателното поле, а той матира Зомер – 0:2.

          Интер намали пасива си в 76-ата минута. Димарко центрира от корнер, Тюрам свали към Бони, който не успя да вкара, но топката стигна до Бастони, който я прати зад голлинията.

