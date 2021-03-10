2300 служители на Националната гвардия ще охраняват Капитолия още 2 месеца

Бойко Ноев: Източници ми казват, че Бойко Борисов не е долюбван в САЩ (ВИДЕО)

БХРА поиска от Столична община намаляване на данъците за ресторанти и хотели

Николова иска концесионерите и наемателите да намалят цените на чадърите и шезлонгите

Затягат мерките в редица градове

Спад на "обидно" ниските подкупи

ПП "Възраждане на Отечеството" предлага да дари 1000 дози от "Спутник V" на БЧК

Заведенията за новите мерки: Вземат се от днес за утре