Арх. Калинов за ”барбекюто” на Пламен Георгиев: Не съм отменил заповед - отказах издаването ѝ

Борислав Кьосев: Сега Кюстендилско тъне в разруха и няма бизнес, няма вода

Радослав Ревански: От около 40 години не сме имали подобен инцидент като този с мечката

Росица Матева: Няма проблем да се гласува на машина и с ръкавица

Щетите от бурята в община Антоново са за близо 1 млн. лева

Росица Матева: Хартиеният и машинният вот имат еднаква тежест

Консултативният съвет в сектор "Строителство" проведе заседание в на Камарата на строителите

Гешев разговаря с прокурори и следователи от СГП за изборите