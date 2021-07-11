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Борисов гласува: Не вярвах, че ще доживеем демокрация по венецуелски (ВИДЕО)

Министър-председателят гласува в Банкя

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отиде да гласува в Банкя. Посрещна го негова фенка.

"Не вярвах, че ще доживеем демокрация по венецуелски", каза той.

"Те спряха ваксинационния план, какви маски", обърна се той към членовете на СИК, още с влизането си.

"А в Костинброд касови бележки пускали машините. Рашков им направи параван да купуват", каза Борисов, след като гласува.

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