Борисов гласува: Не вярвах, че ще доживеем демокрация по венецуелски (ВИДЕО)
Министър-председателят гласува в Банкя
4 мИзбори 2021 1812
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отиде да гласува в Банкя. Посрещна го негова фенка.
"Не вярвах, че ще доживеем демокрация по венецуелски", каза той.
"Те спряха ваксинационния план, какви маски", обърна се той към членовете на СИК, още с влизането си.
"А в Костинброд касови бележки пускали машините. Рашков им направи параван да купуват", каза Борисов, след като гласува.