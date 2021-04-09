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Демократична България обяви народните си представители (ПЪЛЕН СПИСЪК)

Атанас Атанасов влиза от 23 МИР, Христо Иванов - от 25 МИР
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Коалицията Демократична България обяви кои са депутатите, които ще излъчи в Народното събрание. Коалицията ще има 27 представители:

 

1 МИР Благоевград: 

Иван Димитров

 

2 МИР Бургас: 

Димитър Найденов

 

3 МИР Варна: 

Стоян Михалев, Стела Николова

 

4 МИР В. Търново: 

Калоян Янков

 

8 МИР Добрич: 

Албена Симеонова

 

16 МИР Пловдив: 

Манол Пейков, Ивайло Старибратов

 

17 МИР Пловдив област: 

Велизар Шаламанов

 

19 МИР Русе: 

Митко Кунчев

 

21 МИР Сливен: 

Димитър Сяров

 

23 МИР София: 

Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев, Иван Велов

 

24 МИР София:

Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров, Цецка Бачкова

 

25 МИР София:

Христо Иванов, Борислав Сандов, Бонка Василева

 

26 МИР София област:

Александър Симидчиев

 

27 МИР Стара Загора:

Атанас Славов

 

29 МИР Хасково:

Катя Панева

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