Демократична България обяви народните си представители (ПЪЛЕН СПИСЪК)
Атанас Атанасов влиза от 23 МИР, Христо Иванов - от 25 МИР
Коалицията Демократична България обяви кои са депутатите, които ще излъчи в Народното събрание. Коалицията ще има 27 представители:
1 МИР Благоевград:
Иван Димитров
2 МИР Бургас:
Димитър Найденов
3 МИР Варна:
Стоян Михалев, Стела Николова
4 МИР В. Търново:
Калоян Янков
8 МИР Добрич:
Албена Симеонова
16 МИР Пловдив:
Манол Пейков, Ивайло Старибратов
17 МИР Пловдив област:
Велизар Шаламанов
19 МИР Русе:
Митко Кунчев
21 МИР Сливен:
Димитър Сяров
23 МИР София:
Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев, Иван Велов
24 МИР София:
Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров, Цецка Бачкова
25 МИР София:
Христо Иванов, Борислав Сандов, Бонка Василева
26 МИР София област:
Александър Симидчиев
27 МИР Стара Загора:
Атанас Славов
29 МИР Хасково:
Катя Панева