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Дружеството „Г-8“ обмисля съдебно дело срещу бизнесмена Павел Стоименов

Зърнопроизводителят Цветан Берберов е категоричен, че не познава агробизнесмена Павел Стоименов

Съдружниците в търговското дружество "Г- 8" обмислят дали да потърсят правата си по съдебен път, обяви пред БНР зърнопроизводителят Цветан Берберов, партньор в дружеството.

Берберов е категоричен, че не познава агробизнесмена Павел Стоименов, който вчера обяви пред Комисията за ревизия на досегашното управление, че картел на име "Г-8" под ръководството на Иван Ангелов от фирма „Градус“ е упражнявал натиск върху бизнеса му.

„Г-8“ е търговско дружество с близо 11-годишна история, съставено от 11 съдружника. Това нещо може да се провери от Търговския регистър. И името на г-н Иван Ангелов не фигурира в него. Ние нямаме нито пряка, нито косвена връзка с г-н Ангелов. Това е уронване авторитета на едно търговско дружество. Ние ще се допитаме до юристи“, каза Берберов.

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