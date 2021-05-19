Дъщерята на Янка Такева стана областен управител на София

„Всички областни управители у нас бяха освободени с решение на правителството”, обяви говорителят на служебния кабинет Антон Кутев. В 4 от областите временно управляващи стават досегашни заместници, на останалите 24 места лицата ще са нови.

За временно изпълняващи длъжността във Варна, Добрич, Силистра и София са назначени настоящите заместник-управители, съответно – Петър Манчев, Живко Желязков, Илиян Великов и Живка Такева-Първанова, която е дъщеря на учителската синдикалистка Янка Такева.

Дъщерята на Янка Такева беше заместник областен управител и при първото правителство на Борисов, когато губернатор на София беше Данаил Кирилов.

Живка Такева-Първанова е магистър по „Стопанско Управление“ от Лесотехническия университет.

За области управители са назначени: Благоевград - Николай Шушков, Бургас -

Мария Кънева, Велико Търново - Георги Гугучков, Видин - Огнян Михайлов, Иван Сълов – Враца, Габрово - Борислав Бончев, Кърджали - Даниел Делчев, Кюстендил - Александър Пандурски, Ловеч - Светослав Славчев, Монтана - Валери Димитров, Пазарджик - Иван Васев, Перник - Симеон Василев, Плевен - Марио Тодоров, Пловдив - Ангел Стоев, Разград - Иван Борисов, Сливен - Минчо Афузов, Смолян - Стефан Сабрутев, Благоевград - Иван Чолаков, Търговище - Станимир Парашкевов, Хасково - Минко Ангелов, Шумен -Валентин Александров, Ямбол - Георги Чалъков и Софийска област - Радослав Стойчев.